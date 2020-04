El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, señaló que el bono universal de 760 soles para los hogares se entregará desde la próxima semana y que el lunes 27 de abril se emitirá la norma para iniciar con la entrega del dinero.

Asimismo, dijo que las familias que no reciban ese beneficio serán aquellas que tengan a un integrante en una planilla laboral.

Luego, Zeballos explicó que hasta el momento hay un total de 4 millones 500 personas que han logrado obtener los bonos, como el llamado Quédate en casa, para trabajadores independientes y el rural.

Acotó que las personas que fueron beneficiadas con los citados bonos también podrán acceder nuevamente a ese dinero, a través del subsidio universal.

“Porque resulta insuficiente lo que se ha entregado, más si se ha ampliado la cuarentena hasta el 10 de mayo. Somos 32 millones de peruanos”, indicó el titular de la PCM.

Por su parte, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli indicó que la entrega de bonos de parte del Estado es una oportunidad para identificar a un sector vulnerable no detectado.

Asimismo, dijo que una opción para beneficiar a esas personas, que son un millón de personas, es con un sistema de autoregistro.

Precisó que luego de pasada la emergencia todo peruano debe tener una cuenta en un centro bancario. “Para que pueda recibir apoyo del Estado, depositar a una empresa, entre otros“, indicó Trivelli.

También señaló que se está pasando la factura de tener mucha informalidad en el país , ya que no se les puede ayudar al no ser conocidos.

“No los podemos ubicar a la primera, no sabemos su dinámica. No se les puede ayudar en la medida que necesiten. No debe haber peruano debajo del radar del Estado”, añadió.