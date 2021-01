ESCRIBEN: Karina Valencia y Gabriel Mazzei

Era cuestión de tiempo. La variante europea del nuevo coronavirus, que ha afectado gravemente al Reino Unido y se ha extendido hacia diversos países, ya se encuentra en el Perú.

En conferencia de prensa, la ministra de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, confirmó ayer el primer caso de la variante británica de la COVID-19 en una ciudadana peruana residente en Lima, quien participó de una reunión familiar pocos días antes de celebrar la Navidad.

No obstante, al tratarse de una paciente que no tiene antecedentes de viaje al extranjero, sería un contagio en fase comunitaria, cuyo paciente cero en el país no ha sido identificado a tiempo, según expertos en salud.

CASO CONFIRMADO. Mazzetti indicó que la mujer, a la que se diagnosticó la nueva variante de la COVID-19, presentó síntomas leves de la enfermedad y cumple cuarentena en su vivienda. Además, dijo, se identificó a los familiares con los que estuvo reunida, a fin de tomarles muestras para el análisis respectivo. Dos de ellos han dado positivo a la enfermedad.

“Se trata de una peruana residente en el Perú y que ha estado, es importante mencionar también, en los días previos a la Navidad en una reunión familiar. Esta señora ha tenido sintomatologías, y como parte de la vigilancia epidemiológica, se hizo el secuenciamiento de su muestra y se encontró que específicamente tiene la mutación que está circulando en Europa”, indicó la titular del Minsa.

“Se ha procedido a hacer el estudio de las personas que estuvieron presentes en la reunión familiar. Estamos teniendo algunos casos positivos y se está haciendo el secuenciamiento de las personas que le han ido acompañando. Esto significa que en nuestro país ya teníamos la nueva variante que está circulando en Europa”, agregó.

Mazzetti sostuvo que, si bien se desconoce cómo la paciente se contagió con la nueva variante de la COVID-19, la presencia de la mutación no afecta la capacidad de las pruebas de descarte, ni de las vacunas desarrolladas contra la enfermedad.

También recalcó que la situación actual, en la que la variante del virus es más contagiosa, requiere que la ciudadanía mantenga y cumpla de forma adecuada con las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno.

MUY CONTAGIOSA. Por su parte, Luis Suárez, viceministro de Salud Pública, indicó que la variante británica del virus “incrementa la posibilidad de que se transmita entre las personas”.

No obstante, aseguró que las medidas de prevención (lavado de manos, uso correcto de mascarillas y espacios abiertos) “son las mismas”.

“Lo que se ha encontrado es que esta nueva variante incrementa entre un 40 y 70% el contagio. Si ya el SARS-CoV-2 es sumamente contagioso y lo hemos sufrido en nuestro país (...) en una reunión de personas, uno contagiaba a 2 o 3, ahora va a contagiar a 5, 6 o 7”, refirió.

Suárez indicó que el Instituto Nacional de Salud (INS) alertó -el jueves por la tarde- de la confirmación “de que se tenía la primera variante que cumplía con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, por lo que ya se informó de este caso al organismo especializado en salud del sistema interamericano.

INFECTANTE. En diálogo con Correo, el epidemiólogo Jorge Samamé, del Instituto Carrión, explicó que la nueva variante de la COVID-19 “es más infectante” que la que conocíamos al día de hoy.

“Los virus no se mueren nunca y no dejan de existir. Tienen la capacidad de sobrevivir y necesitan células. Este virus ha mutado. Esta nueva cepa es más infectante que la anterior. Es la naturaleza propia de los seres vivos”, dijo Samamé.

Asimismo, sostuvo que deben haber más infectados, aparte de la paciente que anunció el Minsa.

“Deben haber otros más infectados por la nueva variante. Si ha habido este caso clandestino, deben haber otros casos más. Es lógico pensar eso. Lo único que tenemos que hacer es cuidarnos como siempre”, añadió el especialista.

REFORZAR EL CONTROL. Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, estimó que la nueva variante produce un incremento de transmisión de persona a persona hasta en un 700% .

“Es decir, si en una ciudad, diariamente se contagiaban por ejemplo 100, con la nueva variante se contagiarán 600 a 700 personas”, indicó.

Frente a la gravedad por un mayor contagio, Tarazona planteó que el Gobierno central debería reforzar los controles y supervisión de las medidas sanitarias, como evitar las aglomeraciones en centros comerciales o lugares públicos.

“Por ello, el Gobierno debe mejorar su estrategia, coordinando con otros sectores como los gobiernos regionales. El Gobierno quiere hacer todo y así es difícil”, criticó.

MEJORAR MENSAJE. Tarazona enfatizó también que el Poder Ejecutivo debería mejorar el mensaje de prevención, teniendo en cuenta la diversidad de poblaciones y sectores del país.

“No es posible que solo haya un único mensaje de prevención para todo el país. Tiene que segmentarse la comunicación y la información, para lograr la búsqueda de aptitudes favorables al cumplimiento de las medidas sanitarias”, detalló.

En tanto, Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, explicó que la nueva variante “tiene la capacidad de meterse en la célula y mutiplicarse más rápido”.

“Por lo tanto, esta nueva variante tiene la capacidad de contagiar a las personas”, detalló Soto.

Ante ello, el especialista pidió a la población tomar más conciencia para adoptar las medidas de prevención, como el uso adecuado de mascarillas y no concurrir a lugares donde haya aglomeraciones.

Sobre la posibilidad de volver a una cuarentena, Tarazona y Soto coincidieron en señalar que esta medida deberá aplicarse pero de manera focalizada, atendiendo, sobre todo, a las zonas en donde la enfermedad esté más avanzada.

“Una cuarentena generalizada como la que tuvimos al inicio del estado de emergencia no sería lo ideal, sino solo en las zonas más afectadas”, explicó Tarazona.