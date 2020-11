La Contraloría General de la República identificó en la región Lambayeque que la firma de la adenda 2 al contrato de concesión del tercer componente del proyecto integral de irrigación Olmos benefició a una empresa vinculada al concesionario H2Olmos la cual está integrada por Odebrecht a fin de que puedan adquirir sin ningún tipo de subasta más de 11 mil hectáreas de lotes agrícolas.

Así lo indicó el ente contralor mediante sus redes sociales donde precisa que para obtener estos terrenos se habría invertido 6′976,282 dólares para luego revenderlos a 22′493,036.00.

La entidad recordó que el proyecto Olmos surgió para el impulso de la actividad económica en la región norteña pero que actualmente se encuentra en operaciones con dos de sus tres componentes.

Uno de ellos fue la construcción de una presa y el túnel trasandino de 20 kilómetros para el trasvase de aguas del río Huancabamba hacia la costa peruana el cual está concluido y en funcionamiento. El segundo componente comprende la producción de energía a través de una concesión perpetua la que viene ejecutándose. El último abarca la construcción de infraestructura hidráulica para la irrigación de lotes agrícolas del valle de Olmos que eran propiedad del Gobierno Regional Lambayeque, el que también se encuentra concluido y en operación.

La Contraloría señala que según el contrato de concesión del tercer componente (Proyecto Irrigación Olmos), del año 2010, bajo la modalidad de asociación público privada (App) entre la entidad regional y la concesionaria H2Olmos, las 38 mil hectáreas que lo comprenden debían transferirse a terceros mediante subastas para que la concesionaria realice el cierre financiero y obtener el financiamiento de obras. En ese contrato de concesión establecía que los compradores de las hectáreas no podían ser el concesionario, sus accionistas o empresas vinculadas a ellos.

Agrega que en mayo de 2012, al no obtener los resultados esperados en dos subastas para la venta de los lotes, dos entidades bancarias que no habían sido designadas como acreedores permitidos por el gobierno regional sugirieron a la concesionaria modificar el contrato de concesión. Esto se recomendó, pese a que la normativa de la App no permitía modificar el contrato de concesión dentro de los tres primeros años.

Ante este pedido, el concesionario solicitó al gobierno regional una modificación al contrato de concesión para que se permita que una empresa vinculada a H2Olmos adquiera directamente más de 11 mil hectáreas de lotes que habían quedado pendientes de adjudicación, según la Contraloría.

Anota que la condición de acreedores permitidos que debían tener las entidades bancarias que sugirieron modificar el contrato, así como el pedido del concesionario, no fueron analizados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones y se emitió una opinión favorable, lo que permitió la aprobación y firma de la citada adenda, contraviniendo la normativa de App vigente y el contrato de concesión.

La entidad contralora señala que tras ello la concesionaria adjudicó de manera directa 11,633.846 hectáreas de lotes agrícolas a una de sus empresas vinculadas, por el monto mínimo señalado en el contrato de concesión. De esta manera el concesionario H2Olmos adjudicó tales hectáreas a favor de una de sus empresas vinculadas sin subastas y sin cumplir requisitos exigidos en las bases de las dos subastas anteriores por un monto de 6′976,282.00 dólares para luego venderlas a 22′493,036.00 dólares.

Según el ente contralor en su informe de auditoría de cumplimiento N° 9543 cuyo periodo de evaluación fue del 30 de junio de 2008 al 05 de marzo de 2014 se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa de seis funcionarios de Proyecto Especial Olmos Tinajones.

