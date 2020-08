Los niños de hoy, también conocidos como nativos digitales, leen cada vez más a través de pantallas. Las clases a distancia a causa de la pandemia los ha dejado inmersos en la cultura digital, ya no solo para entretenerse con videos o juegos, sino también para leer y hacer tareas.

Que lea más es el objetivo, sin caer en el debate de si es mejor el papel o el digital. Lo importante es que los niños lean y disfruten haciéndolo. Pablo Cotrina, consultor editorial de Worldreader Perú (plataforma digital), dice que el uso de la tecnología puede ser una buena herramienta para inculcar el hábito de la lectura, sobre todo en estas épocas de crisis que los chicos deben permanecer más tiempo en casa para estudiar y pasar tiempo de calidad con los padres.

SIN INTERNET. Sin embargo, en el Perú un millón 700 mil estudiantes de colegios públicos no cuentan con equipos informáticos ni internet en sus hogares (según el Ministerio de Educación) para recibir sus clases y menos para disfrutar de la lectura.

Sobre ese punto, Cotrina agrega que “leer en dispositivos móviles es una alternativa barata y accesible ante la ausencia de libros físicos en casa. Además, el INEI muestra que en el 90,6% de hogares del Perú existe al menos un miembro con teléfono celular y ese puede ser el medio para que un niño lea”, resalta.

ROL DE LOS PADRES. Por más variedad de títulos y ventajas que ofrezca la lectura digital, si no existe el gusto de leer, el niño no lo hará o no entenderá lo que lee. Joyce Salinas, psicoterapeuta en aprendizaje y lenguaje infantil, afirma que sea en papel o digital, el hábito de lectura se aprende con el ejemplo de los padres.

“Si el niño ve que habitualmente en casa nos sentamos plácidamente a leer a través de nuestra tableta, ellos acabarán haciendo lo mismo, pero desde sus propios intereses y gustos. Un primer paso para habituarlos es escuchar sus intereses, seleccionar libros que puedan captar la atención del pequeño y darle opciones a elegir. No olvidar que para que los niños interactúen con la información, cuestionen e imaginen sus propias historias, debe haber un adulto que los guíe”, explica la especialista.

DEBE HABER CONTROL. Para Dipak Mondal, coordinador de Tecnología para Primera Infancia y Primaria del Colegio Markham, si bien la tecnología ofrece muchísimos beneficios como es estudiar y leer, es importante mantener el control de su uso. “Los padres deben establecer reglas y límites para los niños, definir el tiempo que el menor debe pasar frente a la tableta, laptop o celular (ya sea para estudiar, jugar o leer) y procurar que el uso de la tecnología sea confortable, como el simple detalle de mantener bajo el nivel de luminosidad de las pantallas”, finaliza.

VIDEO RECOMENDADO

La COVID-19 avanza en España y la OMS alerta del peligro entre los jóvenes

La COVID-19 avanza en España y la OMS alerta del peligro entre los jóvenes