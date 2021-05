El líder político venozalano Leopoldo López, opositor al régimen de Nicolás Maduro, participará en el conversatorio “Amenazas a la democracia” que se viene desarrollando en el hotel Country de San Isidro sobre la situación actual en Venezuela, informó Canal N.

Leopoldo López pudo ingresar al país tras presentar un problema con su visa. “Gracias a la presión popular. Al apoyo de los peruanos demócratas, a todos aquellos que creen en la libertad y la democracia pudimos entrar a Perú”, publicó López en Twitter.

Gracias a la presión popular. Al apoyo de los peruanos demócratas, a todos aquellos que creen en la libertad y la democracia pudimos entrar a #Perú pic.twitter.com/NCaL0dUpPp — Leopoldo López (@leopoldolopez) May 29, 2021

De otro lado, Paulina Facchin, activista venezolana y perseguida por Nicolás Maduro, dio su testimonio en el conversatorio de cómo fue la situación de su país y la de ella tras mostrarse en oposición al régimen en su tierra natal. Por ello invitó a la reflexión a los peruanos.

“Venezuela es el modelo a no seguir. El 6 de junio hay que tener un voto pensando en el país, en el futuro, pensando en la libertad, en la democracia. Hugo Chávez nunca dijo que nos iban a expropiar. Ni me dijo que me iban a secuestrar dos veces y que me iban a amedrentar en mi casa. Mi hija vino a conocer la democracia en el Perú”, explicó Facchin.

Más temprano, Daniel Córdova , presidente del Instituto Libertad y organizador del evento, pidió que permitan el ingreso de Leopoldo López tras su retención por Migraciones.

Daniel Córdova pidió que permitan el ingreso de Leopoldo López. (Canal N)

