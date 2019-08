Estas son las vías alternas ante cierre de calles por Marcha Atlética en Miraflores

Síguenos en Facebook

Este domingo se realiza desde las 7:00 a.m., en el distrito de Miraflores, la Marcha Atlética, en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019, y el cierre de calles, que inició a las 00:00 de la madrugada, se aplicará hasta las 3:00 p.m. Por tal motivo, es necesario conocer cuáles son las vías alternas.

La ruta que seguirán los atletas en la modalidad de 50 kilómetros comprende la Av. José Larco, a la altura de la Municipalidad de Miraflores, continúa hasta la intersección con la calle Tarata, luego, retornarán por la misma vía hasta el óvalo de Miraflores.

Para el óptimo desarrollo de la Marcha Atlética, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Municipalidad Distrital de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP), informaron sobre el cierre de calles y las vías alternas.

-Calles Cerradas-



- Av. José Larco, desde el Ovalo de Miraflores hasta la calle Tarata.

- Av. Diagonal, desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell.

- Calle Bellavista, desde la calle Berlín hasta la Av. José Pardo.

- Calle Mártir José Olaya, desde la Av. Diagonal hasta la Av. José Pardo.

- Calle Schell, desde la Av. José Larco hasta la Av. Diagonal.

- Av. José Pardo (sentido Oeste a Este), desde la Calle Bellavista hasta el Óvalo de Miraflores.

-Vías alternas-



- En sentido este a oeste: Av. José Pardo - Av. Jorge Chávez – Calle José Gálvez – Av. Diagonal – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma.

- Sentido oeste a este: Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

- Sentido de sur a norte: Av. José Larco – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

- Sentido norte a sur: Av. Arequipa – Calle Enrique Palacios – Calle Elías Aguirre – Av. Grau – Calle José Gonzales – Av. Diagonal.

-Recomendaciones-



El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 pidió, a quienes participen alentando a los deportistas en el desarrollo de esa competencia, tener en cuenta algunas recomendaciones para respetar a los atletas.

Dichas recomendaciones son no tirar objetos a la pista de competencia; no echar agua a los atletas; no interferir en el circuito; no llevar mascotas, ya que estas se pueden escapar y pueden irrumpir en la competencia, y respetar el cierre de vías que se darán por la competencia, informó la agencia Andina.