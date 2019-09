Lorena Álvarez: “Más que el machismo, lo que nos mata es la impunidad"

Síguenos en Facebook

Su vida dio un giro de 180 grados cuando dejó de ser periodista para convertirse en noticia. En el 2017, Lorena Álvarez acusó a su entonces pareja por agresión física y daño psicológico; tras este hecho, pudo vivir de cerca la realidad de muchas mujeres en el país que sufren a causa de la violencia de género. A raíz de este episodio, Lorena decidió compartir su lucha a través de sus libros No te mato porque te quiero y Primero muerta. Asesinos de mujeres en el Perú. Este último recrea los feminicidios más mediáticos ocurridos durante los últimos años.

¿Por qué surge el interés de voltear tu mirada hacia los feminicidas?

Porque como periodistas no podemos evitar la variable salud mental. Que en su infancia haya sido una víctima no lo exime de sus acciones como adulto, pero sí nos podemos cuestionar sobre qué no hicimos para recuperar a ese niño abusado. No es tenerles pena o dramatizar su vida; es cuestionarnos como sociedad.

¿Saber más sobre ellos es parte de la solución?

Permite atacar el problema de manera más eficiente. A veces nos quedamos solo en empoderar a la víctima, cuando en realidad tenemos que detectar el origen; porque si nos basamos en la teoría de que él nació así, no tendría sentido desarrollar políticas. Si igual van a existir, mejor le damos pena de muerte a todos y listo.

En el libro señalas que el machismo no es el único culpable. ¿Qué es lo que está matando a las mujeres entonces?

Con la frase “el machismo mata”, tengo ciertos reparos. Sé que esto no es popular decirlo, pero yo no escribo para que la gente me aplauda; yo escribo a partir de las investigaciones, es entonces cuando me empiezo a cuestionar lo que damos por cierto. Hoy en día creo que, más que el machismo, lo que nos mata es la impunidad, esa que empodera al agresor.

"Ese día (cuando fue agredida por su expareja), sí me mataron; pero yo decidí renacer y evolucionar”

¿La justicia peruana se vuelve un segundo maltratador?

Al yo vivir en carne propia el sistema de justicia, me di cuenta de que ahí hay un agresor, un monstruo que está camuflado. Es un Estado torturador.

¿Reciben atención psicológica los feminicidas capturados?

Desde mi experiencia, el juez ordenó terapia psicológica para ambas partes. Yo cumplí, pero él nunca fue. ¿Tuvo alguna sanción por eso? No. Son faltas administrativas sin sanción.

Resaltaste que a veces los medios de comunicación se convierten en una guía para un próximo agresor...

Los medios no deben ir a los detalles muy escabrosos; tienen que evitar el manual del crimen para no inspirar al siguiente asesino. Esto no es por un tema de censura, sino para evitar escarbar en el morbo.

¿El hacer pública una denuncia afecta la recuperación de la víctima?

La víctima nunca puede dejar de ser víctima porque los medios al contar su historia regresan a ese día. Arlette Contreras lo ha dicho: ella siempre es la mujer a la cual arrastraron. No es necesario pasar esas imágenes diez veces.

¿Qué falta para que las personas se indignen más por las cifras de feminicidios?

El problema es que la cifra es fría, no logra empatía. Además, tengo dudas de las estadísticas; las considero incompletas, porque no cuentan a las niñas ni a las transgénero.

¿Consideras que las marchas están aportando para disminuir la violencia de género?

Sé que los cambios se generan desde la sociedad civil, pero considero que las marchas de Ni una menos ya no tienen un objetivo en concreto. Al principio era por Lady Guillén y Arlette Contreras, la segunda vez era por otras y así continuamente; pero no buscan metas específicas. No hay un “quiero que se cambie este punto”.

¿Hay un perfil definido para un agresor?

En general, son de perfil bajo; es poco común que opere con alta visibilidad. Trata de no sobresalir ni llamar la atención. Incluso se esconden en movimientos que buscan la equidad de género.

Luego de esta investigación, ¿hay una Lorena totalmente diferente?

Sí, la Lorena de hace dos años está muerta y enterrada. A veces miro fotos y no me reconozco. Es más, yo creo que ese día (cuando fue agredida por su expareja) sí me mataron, pero yo decidí renacer y evolucionar. Encontré una fuerza en mí que me llevó a construir un nuevo camino y siento que estoy dejando algo a este mundo.

Perfil

Lorena Álvarez, periodista y escritora

Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene estudios de posgrado en Ciencias Políticas.