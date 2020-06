El director regional de salud de Iquitos, Carlos Calampa, acusó al gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, de ocultar las verdaderas cifras de fallecidos en la región de Loreto.

La cifra oficial del Ministerio de Salud menciona que hasta el último martes 9 de junio, se han registrado 308 fallecidos. Sin embargo, para Calampa la cifra es de 1704 muertos por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Basta de querer tapar las cosas”: Director regional de salud acusa al gobierno de ocultar cifras

“No sé por qué el gobierno saca que solo tenemos 308, si sumamos 1704. Le he dicho esto al primer ministro, Vicente Zeballos, que eso no es cierto. Nosotros tenemos diagnóstico de COVID-19 por laboratorio, por clínica y por radiografía o tomografía. Muchos de los que han fallecido, ellos los consideran sospechosos, pero para nosotros es COVID-19”, expresó el director regional a ‘Al estilo Juliana’.

“Eso tiene que entender el gobierno, esa mortalidad es significativa. Basta de querer tapar las cosas. Nosotros necesitamos apoyo, que se designen ventiladores mecánicos, más presupuesto, mejores equipos. Tiene que entender el gobierno que Loreto no es solamente Iquitos, sino los distritos, provincias y las comunidades nativas”, agregó.

Según Carlos Calampa, el doctor Eduardo Gotuzzo indica que las pruebas moleculares son secundarias a las clínicas.

“Si un paciente diabético, estable, que está evolucionando bien y no tiene complicaciones, hace fiebre, malestar, dolor, insuficiencia respiratoria, es covid-19. No podemos tapar el sol, por favor. Somos médicos, tengo más de 30 años de servicio, he pasado muchas epidemias y aquí se está tratando de minimizar el trabajo que está realizando la región, queriendo decir que solo tenemos 300 o 400 muertos. No sé por qué, no quieren mandar ayuda del gobierno, no lo entiendo. Tienen que entender que nosotros necesitamos más apoyo”, manifestó.

