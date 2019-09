Mujer fue agredida en la vía pública por su expareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer es golpeada por un hombre en plena calle. El hecho ocurrió el pasado viernes en el jirón Solidaridad, en la urbanización Pro, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo a RPP, la víctima identificada como Consuelo Elizabeth Mendoza Puño (22) llegó a la vivienda de su expareja Diego Franco Vargas Ramírez (27) para recoger al hijo de ambos.

En imágenes difundidas por Latina, se observa como Consuelo es empujada por su expareja Diego Vargas y cae en el pavimento. Ella vuelve a levantarse y le recrimina algo, pero es lanzada al suelo nuevamente. Pasan algunos minutos y el hombre reaparece, esta vez toma de los cabellos a la joven y la arrastra por la vereda, quitándole su cartera.

Otra mujer aparece en cámaras e intenta ayudar a Elizabeth, pero Diego Vargas es más fuerte y vuelve a sujetar a su víctima de los cabellos poniéndola en el suelo nuevamente. La joven intenta zafarse pero el hombre es más fuerte. Finalmente, su expareja es contenida por una tercera persona y Consuelo se retira del lugar.

En comunicación con Latina, Consuelo declaró que ella y su expareja habían tenido una discusión dos días antes por teléfono. "Él ya me había amenazado: que ven, que te voy a romper la cabeza, que me importa".

Asimismo, contó que cuando estuvo en la puerta de la casa de Diego Vargas le dijo que "no se iba a mover de ahí hasta llevarse a su hijo". "Si tu encuentras en una jaula a un gorila y tu hijo está dentro es obvio que vas a querer retirarlo de ahí", agregó.

Consuelo Mendoza aseveró que teme salir y comentar dónde vive tras ser agredida por su expareja. "Mi temor es por mi hijo, que me lo vaya a quitar. Además él me amenazó que me iba a matar", sostuvo a Latina.

RPP informó que Consuelo asentó la denuncia por agresión contra Diego Vargas en la comisaría de Pro. Asimismo, precisaron que -según Consuelo- el sujeto cuenta con antecedentes policiales.