Manolo Fernández, gerente del laboratorio Farvet, afirmó que no han recibido ningún apoyo económico por parte del gobierno de Martín Vizcarra para desarrollar la vacuna nacional contra el nuevo coronavirus y comparó la ayuda que recibió Moderna por parte de Estados Unidos.

“Hasta el momento no (el Gobierno no se comunica con nosotros). Quizás quieran ver que la vacuna tenga una mayor evidencia de su funcionamiento cuando se acaben las pruebas en animales. Sin embargo, Moderna, que está desarrollando la vacuna y que el Perú seguramente adquirirá, es un laboratorio que fue casi del tamaño de Farvet al comienzo, pero gracias apoyo del Gobierno norteamericano recibió más de mil millones de dólares y hoy está a la cabeza en las pruebas y producción de vacunas”, expresó el médico al portal Chincha de mis Amores.

“Creo que es así como se deben apoyar a los laboratorios, mientras tanto nosotros no hemos recibido un sol del Gobierno, pero sí mucha gente critica . Quería decirles que hasta el momento nosotros lo hemos hecho con nuestros propios recursos, no hemos utilizado un sol de los peruanos para desarrollar esta vacuna. No pensamos usufructuar de ninguna manera con los peruanos y estábamos dispuestos a darles de forma gratuita, nuestro trabajo es sin fines de lucro. Si fuera para países extranjeros, sí cobramos”, agregó

Trabas de Indecopi

Fernández también expresó su queja de la falta de apoyo de Indecopi, que no reconoce la cepa producido por Farvet para el desarrollo de la vacuna peruana contra la COVID-19, mientras que otros países sí lo aceptan.

“Nos apena y nos sentimos muy preocupados porque para la cepa que estamos usando para vacuna, que es una bacteria desarrollada por Farvet, encontramos que Indecopi no nos está dando el apoyo y las facilidades necesarias. Nuestra cepa ha sido aceptada para su patente positivamente en Europa, Estados Unidos en Rusia, en China y en muchos países sudamericanos”, indicó.

“Justamente en Perú, Indecopi nos está poniendo muchas trabas desde hace mucho tiempo. En realidad, esto nos dificulta y apena que un organismo peruano no nos ayude a proteger nuestro productos desarrollados en Perú. Más bien, los extranjeros sí nos ayudan, esto es algo que nosotros queremos protestar y hacer llegar nuestra queja”, añadió el gerente.

¿Cómo va la vacuna peruana?

Según el CEO de Farvet, el proceso con animales está en la fase final y espera que en dos meses estén listos para probar la vacuna en humanos, lo que significará un avance muy importante en esta pandemia.

“Para finalizar este proyecto en animales nos falta solo la prueba de desafío, o sea, a los animales vacunados enfrentarlos al virus del COVID-19 y ver que estos no desarrollen la enfermedad. Esta prueba la estaremos haciendo en los próximos días en el INS,bajo la supervisión de este organismo. Los resultados estarán aproximadamente en dos meses, lo cual estaremos listos para pasar a la prueba en humanos, que prácticamente será mucho más interesante, ya que los resultados que hemos tenido son muy bueno”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: la esperanza en los huevos de una gallina

Coronavirus en el Perú: la esperanza en los huevos de una gallina