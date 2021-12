La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, quien presentó un proyecto de ley para que la vacuna contra el COVID-19 no sea obligatoria, reveló que sí se ha inmunizado contra la enfermedad debido a que no la dejaban subir al avión para viajar a otra región del país.

En diálogo con RPP el último martes, Palacios dijo que las vacunas contra el coronavirus no cuentan con la suficiente seguridad y que se debe respetar la libertad de quienes deciden no recibir la dosis.

“Los laboratorios dicen que no hay responsabilidad suya por efectos adversos y el Minsa dice que no se hace responsable, eso es porque no hay certeza científica al 100%. Los ciudadanos actualmente no están decidiendo si es que quieren vacunarse, sino que se les obliga”, dijo.

“Sí (me vacuné), porque era una exigencia, porque tenía que ir a un viaje y no me permitían subir al avión. Soy congresista y tengo que viajar para hacer mi semana de representación, para presidir mis comisiones y si no lo hacía, no podía ir”, agregó.

Cabe indicar que Palacios es autora del proyecto de ley que pretende socavar las restricciones dictadas por el gobierno del presidente Pedro Castillo para las personas que no cuenten con ambas dosis contra el COVID-19.

