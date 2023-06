Mariana Rodríguez es reconocida por ser la cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad Privada del Norte (UPN), así como de los institutos superiores tecnológicos Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. De igual modo, durante 12 años fue CEO de Laureate International Universities.

En esa línea, la empresaria es directora independiente de UPC y de Mapfre Perú. Conforma el Consejo Directivo de Empresarios por la Educación (EXE), Ruralia, esHoy, Capitalismo Consciente Perú y Empresarios por la Integridad (EXI). Además, es miembro de Women Corporate Directores (WCD) Chapter Perú y de L+1, red de líderes empresariales e institucionales que impulsa el desarrollo sostenible en el país.

Ejerció la presidencia del Grupo ACP del 2014 al 2017 y de Empresarios por la Educación desde el 2017 al 2023. Fue directora de MiBanco, Lumni y Futura Schools. Participó en el Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES). En IPAE Acción Empresarial, ha sido presidenta de CADE Educación 2016 y CADE Ejecutivos 2020.

En comunicación con Diario Correo respondió nuestras preguntas:

¿Cuáles fueron tus sentimientos tras enterarte que habías ganado este prestigioso premio?

Recibir el Premio IPAE me emocionó mucho. No solo por lo que significa en términos del reconocimiento de mi trayectoria. Sino también porque este Premio se le otorgó a mi padre, Daniel Rodriguez Hoyle, ya fallecido, en el año 1974. Primer caso de padre e hija y creo que lanza un mensaje importante de cambio generacional. Me gustó mucho que Oswaldo Sandoval, Past President y Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE, me lo comunicaran en persona. El premio viene con un compromiso de transmitir los valores y principios del empresariado comprometido con el país.

¿Qué te motivó a emprender en el sector educativo y cómo ha sido tu trayectoria hasta este punto?

Mi entrada al sector educativo no fue planeada. Se presentó una oportunidad para co-fundar el Institutito Tecnológico Cibertec junto con David Fischman, Alfredo Miro Quesada y Chiqui Bancalari en 1984. También, el Instituto Tecnológico del Norte con mi padre y mi hermano Daniel Rodríguez. Desde ese momento quedó claro mi propósito, transformar a la sociedad y el país a través de la educación. En una primera etapa el enfoque fue en el mundo digital que estaba surgiendo, pero luego se amplió a la educación superior universitaria a inicios de los noventa, con la fundación de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC y la Universidad Privada del Norte. Me considero una emprendedora y gestora educativa que ha liderado estas instituciones educativas en un crecimiento importante hasta ubicarlas en posiciones de mucho prestigio por su innovación y calidad.

¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito en este sector?

Considero que han sido tres. Un propósito muy claro y una pasión enorme por transformar la sociedad y el país a través de una educación innovadora, de calidad y accesible para la mayoría de los jóvenes. Nuestra vocación de estar siempre al servicio de nuestra comunidad educativa y de nuestro país, reconociendo que los resultados económicos son una consecuencia de generar valor para ellos. Nuestra convicción en que este era un esfuerzo de nuestra gente, grupos humanos comprometidos con el propósito, en un entorno que potencia su talento y una cultura horizontal, transparente y ética.

¿Cuáles consideras que son las cualidades y habilidades más importantes que has desarrollado como líder empresarial

Soy una impulsora del Liderazgo Consciente. Este tipo de liderazgo lo fui cultivando en el tiempo, a través de mis experiencias, aciertos y errores. Me considero una persona íntegra por sobre todas las cosas. Y considero que mi mejor habilidad es Visión Estratégica.

¿Podrías compartir con nosotros a qué desafíos te has enfrentado en el mundo empresarial y cómo lo superaste?

Muchísimos desafíos y de todo tipo. Desde obstáculos en el camino para poder cumplir las metas hasta la defensa frente a leyes y regulaciones muy dañinas, no solo las instituciones que yo lideraba, sino para todo el sector de educación superior. Una de mis grandes batallas ha sido el romper el mito que las universidades societarias no pueden ser de calidad, e incluso que no deberían existir. UPC y UPN son un ejemplo vivo de que esto no es cierto. La calidad no depende del régimen de la institución, sino de su propósito, su vocación de servicio y su cultura. Supere los desafíos siendo persistente en hacer realidad mi propósito sin claudicar mis valores.

¿Cuál es tu filosofía empresarial que te ha ayudado a destacarte y obtener este reconocimiento?

Ahora le puedo poner un nombre, Capitalismo Consciente. Si bien yo descubrí esta filosofía empresarial hace unos años, me identifiqué mucho con sus principios. El movimiento de Capitalismo Consciente está creciendo . Cofunde el movimiento en Perú y estoy actualmente en el Consejo Directivo. El Capitalismo Consciente es un capitalismo evolucionado, que pone a la empresa como ciudadano corporativo y agente de cambio social.

¿Podrías compartir algún consejo que hayas aprendido a lo largo de tu carrera empresarial para otros emprendedores?

El consejo que siempre le doy a los jóvenes que están emprendiendo por primera vez o empezando su vida profesional, es que inviertan en autoconocimiento . Solo si te conoces y te lideras a ti mismo, puedes liderar a los demás. Solo si te conoces a ti mismo, puedes saber qué es lo que te hace feliz y esparcir felicidad a través de sus productos o servicios. Solo si te conoces a ti mismo vas a poder mantenerte firme en tus valores y en integridad.

