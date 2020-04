El presidente de la República, Martín Vizcarra, negó que las elecciones presidenciales y congresales del 2021 sean postergadas debido a la pandemia del coronavirus en el Perú y la afectación de los cronogramas electorales.

“El próximo año elegiremos al nuevo presidente, vicepresidente y a los nuevos congresistas. Ahí tenemos que ser claros que la democracia se tiene que fortalecer”, indicó Vizcarra en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, la realización de las elecciones primarias en los distintos partidos y organizaciones políticos están programadas para los últimos trimestres del presente año.

Sobre dicho escenario, el jefe de Estado pidió llegar a un “acuerdo político”para flexibilizar las fechas y lograr el normal desarrollo de las elecciones presidenciales y congresales en abril del 2021.

“Eso sí, lo digo con claridad y enfático, las elecciones presidenciales se tienen que llevar a cabo en abril del 2021, porque el problema ya estará superado en ese momento”, aseguró Vizcarra Cornejo.

Asimismo, reiteró su promesa de no tentar la reelección en los comicios electorales del próximo año: “Obviamente ratifico que no seré candidato, porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley, sino cumplo también mi palabra siempre, por eso las decisiones de mi gobierno nunca son pensando en qué ventaja podría tener en una futura elección", puntualizó.

