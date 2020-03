El jefe de Estado Martín Vizcarra señaló que no se ha sometido a una prueba de descarte de COVID-19 porque no presenta ninguno de los síntomas del coronavirus y porque ha guardado los cuidados de una distancia social dentro de Palacio de Gobierno.

“No me he hecho la prueba de descarte del coronavirus porque en primer lugar no presento ninguno de los síntomas establecidos. No tengo ningún incremento de mi temperatura normal, tos, en lo absoluto, no tengo ninguno de los síntomas", dijo el presidente de la República.

Además indicó que otra de las razones por las que no se sometió a un test es la práctica del distanciamiento social y las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud.

“Y por otro, lo más importante. Soy presidente pero soy un ciudadano más y tengo que respetar todas las indicaciones que dio el Ministerio de Salud. Mantenemos (los ministros y yo) una distancia social de más de un metro en todas las reuniones. Cumplo permanentemente con el lavado de manos con mucho jabón. No salgo de Palacio de Gobierno, solo cuando he salido a supervisar”, explicó Vizcarra.

