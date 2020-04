Desde medicina casera hasta algo fórmulas más elaboradas, todos creen tener la cura o solución para eliminar el coronavirus que el algunos casos se han convertido en tendencia en las redes sociales. Es por ello que el presidente de la República, Martín Vizcarra pide paciencia, porque los científicos a nivel mundial están trabajando para encontrar con una vacuna y un tratamiento contra esta pandemia.

Durante la conferencia brindada este martes 14 de abril, día 30 del estado de emergencia nacional, comentó que todos los días le llegan intentos de cura sobre el coronavirus. “No sé ustedes a mi todos los días me llegan curas para el COVID-19, todos los días me llegan curas. Y seguramente con la mejor intención, desde curas desde procedimientos caseros, como también a través de medicinas que venden en la farmacia. Seguramente pueden dar algún tipo de mejora, pero no están validadas, no están corroboradas todavía, porque en la ciencia médica tienen que hacer una serie de controles y de verificaciones para decir: esta funciona”, afirmó.

“Los expertos dicen que con todo el esfuerzo que están poniendo lo pueden hacer en un año, lo bueno es que ya empezaron a principios del año, desde que la enfermedad se hizo conocida. Entonces a principios del 2021 ya se tendrá la vacuna y tratamientos que sean efectivos”, añadió.

