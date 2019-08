Mary del Águila: "La mayoría de mujeres tenemos algo de pasión por la moda”

Síguenos en Facebook

Lo que empezó como un sueño hoy no solo es una realidad, sino también una de las mejores escuelas de moda del país. Desde hace más de 20 años, el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), fundado por Norka Peralta, continúa firme en su compromiso de formar profesionales en las carreras de Diseño de Moda y Gestión de Moda, dotándolos de conocimientos, aptitudes y herramientas necesarias para enfrentar los vertiginosos retos de esta industria imparable. En entrevista para Correo, la directora ejecutiva de esta casa de estudios, Mary del Águila, nos da mayores luces de este mundo.

Acaban de recibir el licenciamiento institucional por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué implicó alcanzar este reconocimiento?

Fue toda una proeza. Así como la Ley Universitaria, de la misma manera los institutos tienen que cumplir con una serie de requerimientos; por tanto, es un proceso que nos demoró más o menos 1 año. Queríamos empezar con el pie derecho. De hecho, nosotros pasamos el ISO 9001 previo a empezar con este proceso del licenciamiento, y fue una buena preparación. Es un trabajo en equipo, porque se fijan en muchos criterios.

¿Cuántos alumnos reciben por año y qué tanto ha crecido la demanda de la carrera Diseño de Modas?

Aproximadamente, 250 estudiantes. Cada año, sostenidamente, ha ido creciendo a un ritmo de 10 a 15% anual. Esta carrera está teniendo más demanda, hay más competencia; por eso, el mercado se está dividiendo, hay más participantes.

¿Cuál es el perfil de un profesional de la moda?

Tiene que ser una persona constante. Puede sonar cliché, pero es una carrera que demanda muchísimo esfuerzo, pasión, y tiene que haber una vena artística, porque el diseñador es un artista. Te tiene que nacer, no necesariamente se debe tener un perfil, pero sí otros tipos de atributos, porque consideramos que hay muchas cosas que vas a ir aprendiendo sobre la marcha.

¿Qué posibilidades de proyección internacional tienen los diseñadores peruanos?

Hay muchísimo potencial. Tenemos los insumos, lo cual es muy importante, como el algodón, el algodón pima, alpaca, vicuña, etc., tejidos bastante apreciados a nivel mundial. La mano de obra talentosa. Creo que hay ciertas cosas que hay que perfilar para poder competir, salir a otro tipo de plataformas globales; por ejemplo, profesionalizarse. Anteriormente, la carrera ni siquiera existía.

"Iniciativas como el Lif Week le dan visibilidad a nuestros diseñadores. Creo que están haciendo bastantes cosas interesantes”

¿Qué momento atraviesa Perú en la industria de la moda?

Hemos avanzando mucho; no diré que estamos en pañales, pero tampoco estamos en un nivel de plataformas ni siquiera internacionales, incluso regionales, a nivel de Brasil, Argentina, nos llevan años de ventaja. Colombia se sumó en estos últimos 10, 15 años; sin embargo, ha crecido a pasos agigantados. Todavía no estamos a ese nivel, pero hay que rescatar las iniciativas como el Lif Week, que sí le da visibilidad a nuestros diseñadores. Creo que están haciendo bastantes cosas interesantes. Hay una proliferación de nichos de mercado que se están cubriendo (ropa plus size, ropa urbana, accesorios). Estamos en buen camino.

Cuando tu mamá, la famosa diseñadora Norka Peralta, fundó CEAM, ¿cuántos años tenías?

Entre 15 y 16 años.

¿En algún momento imaginaste que llevarías las riendas de esta escuela?

No, porque al principio era algo pequeño. De hecho, fue un sueño de mi mamá porque mi abuela fue una de las fundadoras de Cenecape en Perú; entonces, ella siempre se vio teniendo un instituto o algo ligado a la educación. Definitivamente se dio. Yo era niña, estaba pensando en otras cosas. Cuando el instituto vio sus primeros logros, crecimientos, yo no lo he vivido, estuve fuera del país 10 años. Todo esto era ajeno a mí. A mis hermanos y a mí nunca nos metieron presión, nos dejaron hacer lo que queríamos seguir; esto se dio de formal natural.

¿Pero te gusta la moda?

Todas las mujeres tenemos algo de pasión por la moda, al menos la mayoría. Yo he nacido prácticamente inmersa en la moda; entonces, sí lo he aprendido de forma empírica. No soy diseñadora ni pretendo serlo, por eso tengo un equipo capacitado y especializado en el tema, porque considero que esa también es la clave del éxito. Lo mío es más el rubro de la gestión, pero tengo un conocimiento de moda.

Mary del Águila, directora Ejecutiva del Ceam

Estudió Economía y Administración de Empresas en Clark University, Massachusetts, y un Master of Business Administration (MBA) gracias a una beca Fulbright.