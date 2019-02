Médico de la PNP pide coima a efectivo para que acceda a retiro con beneficios

Síguenos en Facebook

Muchas veces los policías están dispuestos a dar la vida en el cumplimiento del servicio que realizan: proteger y dar seguridad al ciudadano. Sin embargo, cuando estos mismos agentes son víctimas de maltratos, abusos y hasta son encarcelados, pareciera que incluso la justicia les da la espalda.

Un caso palpable de esta cruda situación es lo que vive el suboficial PNP Braulio Enrique Atarama Pinedo, quien tras recibir un golpe con un palo en una gresca callejera en el 2009 quedó con una grave lesión en la columna.

A partir de ese momento se inicia un calvario que ya lleva 10 años y que pudo haber acabado hace poco con su pase al retiro con todos los beneficios de ley, pero un mal médico de la junta médica del Hospital de la Policía le pidió una coima de 10 mil soles para autorizar su cese.

“Como no le pude dar el dinero que el mayor médico PNP Martín Rojas Dueñas me pedía, su informe me negó todos los beneficios y lo peor es que la Policía me quitó todos los bonos que percibía. De un sueldo de 3200 soles ahora solo me pagan 1600”, denunció Atarama Pinedo en el programa Punto Final.

TERRIBLE HISTORIA

El agente policial también relató que ha pasado por siete operaciones fallidas en el Hospital de la Policía y que no le han permitido superar la lesión que adquirió hace diez años.

Aunque muchas veces ha estado a punto de perder la esperanza por la negligencia de los médicos en las múltiples operaciones que tuvo, solo la ayuda de su familia le ha permitido salir adelante casi como un discapacitado.