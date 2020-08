ESCRIBE: Juan Villena Vizcarra

¿Qué condiciones han propiciado el aumento de contagios de COVID-19 en los últimos días?

Hay mucha gente que continúa saliendo sin cuidado y sin protección, sin respetar las recomendaciones, que es el distanciamiento social, en primer lugar. Hablar de lavarse las manos es complicado, porque la gente en la calle no tiene dónde. Siendo una medida dada, adecuada y perfecta, no hay posibilidades para cumplirla en todo sitio.

Lo que está al alcance de todo el mundo es el distanciamiento social. El que entiende y quiere, lo cumple. Y la mascarilla, pero hay que usarla adecuadamente para cubrir la nariz y la boca. Las dos condiciones más importantes para disminuir la transmisión del virus son el distanciamiento y el uso adecuado de la mascarilla.

Se ha hecho mucho énfasis en este mensaje...

De esa manera se protege uno y protege a su familia. Lo hemos dicho en todos los tonos. (Algunos) ponen en riesgo la salud de su mamá, papá, el abuelo y lo peor de todos: de los médicos, que se enferman por una actitud irresponsable. (...) No hay camas en UCI, ni oxígeno, pero ahora no hay médicos ni enfermeras. Y lo peor es si ese médico tiene familia y puede terminar llevando el virus a casa.

¿Es innegable el aumento de nuevos infectados a partir del levantamiento de ciertas restricciones?

Exactamente, así es. Si me preguntan, persona que está en la calle y no está cumpliendo la norma va presa, y no la sueltan hasta que se acabe la cuarentena. Lo dije repetidamente y nadie me hizo caso. Lo tomaron como que no se puede ser muy agresivo, ahora vemos las consecuencias.

¿Si el sistema de salud estaba colapsado, hoy la situación es crítica?

El sistema de salud, que ha mejorado con un montón de camas, se dedicó a los nosocomios con camas UCI y hospitalarias, pero demoró mucho en iniciar la atención primaria que no debió cerrarse.

Ahora nos damos cuenta claramente que debió mantenerse y allí tratar de atender a la población para que no llegue a los hospitales, y atiborrarlos.

Los que hoy tienen resultados positivos con la prueba rápida son porque se han infectado más o menos hace una semana. Esta y la próxima semana seguirán siendo dramáticas.

Usted se ha manifestado a favor de que Lima debe retornar a la cuarentena ante esta situación...

Totalmente cierto. Pero no solo cuarentena, sino también control obligatorio del Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben detener a quien no cumple. Y que no sea la cuarentena que hemos tenido todo este tiempo. Uno que se encuentre fuera de la hora y esté haciendo cualquier cosa, lo detengo. ¿No hay espacio en la cárcel? Al Estadio Nacional o cualquier sitio donde pueda estar. No tiene derecho a nada, porque no puede estar contra la salud pública. Esa persona es un riesgo para todos los demás, para su familia y todos aquellos que estén cerca a él.

¿Esta propuesta implicaría que el Gobierno cambie su plan sobre la apertura de otras actividades económicas ya previstas?

Todos entendemos que estamos económicamente en una circunstancia complicada, pero de qué nos sirve el dinero si no tenemos gente sana. He escuchado a gente decir, con razón, si no me mata el virus me mata el hambre. Tenemos 18 mil fallecidos registrados y no hay muertos por hambre. (...) Estamos hablando de una enfermedad que se transmite de persona a persona, y que quienes se infectan pueden hacerle daño a las demás, y cuando no tienen ningún cuidado debería ser sancionado.