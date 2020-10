La promoción de los escolares al siguiente año lectivo no será automática, aunque sí se otorgará las facilidades a los alumnos teniendo en cuenta la complejidad de un periodo atípico de enseñanza, precisó el director de Servicios Educativos Especiales del Ministerio de Educación, Paul Gonzales.

“No se trata de una aprobación inmediata, la estrategia se ha planteado de forma bianual para que los estudiantes hagan un período de consolidación el próximo año”, aclaró el funcionario.

Aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel deseado, podrán subsanar las materias entre marzo y junio. Y si aún así no logran validarlas, tendrán la oportunidad de hacerlo entre agosto y diciembre. Entre enero y marzo se realizará un plan de recuperación para quienes no accedieron a Aprendo en Casa.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: ¿Se retornará a las aulas en el 2021?

Coronavirus en Perú: ¿Se retornará a las aulas en el 2021?