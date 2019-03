Ministro Ísmodes sobre conflicto en Las Bambas: "Se están perdiendo casi 30 millones de dólares mensuales"

Síguenos en Facebook

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, habló del conflicto medioambiental desatado en el Cusco entre la minera MMG Las Bambas y los comuneros de Fuerambamba (Apurímac). Enfatizó en la pérdida económica originada por el problema.

"La empresa viene operando. Lo que no puede es transportar sus concentrados para exportarlos, eso implica que no está vendiendo. Al no vender cada mes, la región y las municipalidades de Abancay se están perjudicando con casi 30 millones de dólares mensuales", dijo el ministro en conversación con Canal N.

Ísmodes contó que, hace algunos años, los comuneros llegaron a una serie de acuerdos con la mina. Una de las vías públicas que están abiertas tanto para la mina como para los comuneros ha traspasado el área que se le había asignado a los ciudadanos en dicho acuerdo. A partir de esta cuestión, los comuneros manifestaron sus reclamos y, posteriormente, optaron por cerrar la carretera. Sin embargo, el titular de Energía y Minas afirma que siempre se les ha apoyado.

"Esta es una comunidad que ha recibido muchos beneficios, mejora en la educación, mejora en la salud, programas agrícolas. De manera que la riqueza que se genera efectivamente mejora la calidad de vida y el bienestar de estas personas", alegó Ísmodes.

Sobre el pedido de los comuneros, explicó que se trata de un interés subyacente que el gobierno cuestiona.

"Están exigiendo reabrir un acuerdo que se cerró hace algunos años, justamente bajo la asesoría de unos abogados que les generan expectativas de que cerrando carreteras y exigiéndole a la empresa millones de soles, pueden sacar algún beneficio. Eso es lo que tenemos que rechazar", explicó Ísmodes. Agregó que los representantes de la comunidad se ausentan de las reuniones y el diálogo no se puede concretar.