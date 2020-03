El ministro del Interior, Carlos Moran, confirmó este jueves que hay un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido contagiado de coronavirus (COVID-19). Indicó que el oficial se encuentra en su vivienda sin presentar síntomas graves.

“Tenemos un caso registrado [de coronavirus en la PNP] que por obvias razones no podemos mencionar su nombre. Está en su domicilio no está hospitalizado. La mayoría no sufre las consecuencias, sino la población vulnerable, las personas mayores”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

En otro momento, Morán saludó “el masivo acatamiento que ha tenido la población en su conjunto” respecto a las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Se mostró confiado, en ese sentido, que al décimo quinto día de la cuarentena se podrá hacer una “contención adecuada de la enfermedad”.

"Van a aumentar los casos, pero lo importante es un llamado a la conciencia. No tenemos una vacuna, no hay antivirales para enfrentar esta enfemedad, por eso es que estamos tomando las previsiones del caso. Vamos a exagerar las medidas de prevención", manifestó.

“Esperemos que al décimo quinto día podamos, por lo menos hacer una contención adecuada de la enfermedad y podamos tener la capacidad suficiente para atender los casos más graves o críticos”, indicó.