De 55 mil escuelas a nivel nacional, 30 mil están en muy mal estado. ¿Con qué balance empezamos el año escolar 2024?

Esto tiene un abandono de muchos años, por lo tanto, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, son para impulsar una nueva mirada y una nueva forma de intervenir la infraestructura educativa. Hemos avanzado en lo que significa el mantenimiento preventivo y estamos revisando también cuáles son los aspectos que hay que mejorar en este proceso de mantenimiento. Encontramos que hay directores que no gastan el dinero, hay directores que, como están solamente en el mes de febrero, prefieren no aperturar la cuenta y no se les puede transferir el dinero.

¿Se conoce cuál es el número de escuelas que van a abrir sus puertas este lunes?

Todas las instituciones, las 55,400 instituciones educativas públicas, que tenemos a nivel nacional inician en el año escolar, sea el 11, o sea la siguiente semana. Tenemos que señalar que, si bien es cierto, se ha avanzado en muchas escuelas, en aquellas que todavía no se avanza, igualmente van a empezar el año. Han colocado en algunos casos escuelas temporales, en otros todavía estamos viendo de adquirir escuelas modulares para ver cómo vamos a ir mejorando este tema.

Más de 900 escuelas tienen deudas con las empresas de agua y al menos 186 tienen un corte de servicio...

Hay que señalar que la data inicial que vieron (Sunass) estaba desfasada. El pago de los servicios básicos es algo muy dinámico. Ellos mostraron una fecha de corte al 31 de enero y al mes de marzo que estamos en este momento, hay un pequeño desfase. Entonces hemos hecho el cruce con la información registrada en el sistema integrado de administración y nos ha dado como resultado que, de las 979 instituciones que identificó Sunass, 172 no registraban pago en febrero efectivamente. Pero también hay que señalar que a la fecha todas las escuelas a nivel nacional cuentan con los recursos asignados para el pago de los servicios básicos. A la fecha se viene coordinando con las direcciones regionales para que puedan regularizar el pago. No es el Ministerio el que tiene que regularizar ese pago. El dinero ya está este en cada una de las instancias de gestión local.

En octubre pasado anunció que los maestros que realicen apología al terrorismo iban a ser retirados de los planteles y duramente sancionados.

Voy a hacer bien enfática. Las distintas competentes para evaluar o formular denuncia por haber firmado los planillones (de Movadef) es el Ministerio de Interior, a través de la Policía Nacional de Perú y el Ministerio Público, una vez que son denunciados. En caso sean servidores de la Educación, se aplica inmediatamente la separación preventiva, como lo establece la Ley. Hasta el momento no ha sido presentada ninguna denuncia formal sobre el caso, por eso no podemos aplicar el retiro de docentes del aula. Ahora corresponde al Poder Legislativo emitir una ley para evitar la ideologización y fomento de la violencia de los escolares. Hemos trabajado un proyecto de ley al respecto y lo hemos presentado el 29 (febrero) al Congreso.

¿Qué medidas tomará contra el bullying, que el año pasado dejó más de 10.000 casos?

Hemos tenido reuniones con el Colegio de Psicólogos. Vamos a hacer un primer esfuerzo de contratar un grupo de psicólogos, mientras se va gestionando el incremento de plazas de psicólogos para el otro año. Y estamos fortaleciendo también los procesos de capacitación docente. El año pasado hemos capacitado a cientos de miles de docentes, colocando como un tema transversal el tema de salud mental para la atención a los estudiantes, de manera que podamos cumplir el rol que como maestros tenemos, de manera integral, mirando no solamente el conocimiento, sino también lo emocional como parte importante para el desarrollo nuestros estudiantes.

