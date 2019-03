Morir por ser mujer: El Perú registra 26 feminicidios en el 2019

Síguenos en Facebook

Solo tenía 22 años cuando Carlos Javier Hualpa Vacas le roció gasolina y le prendió fuego en un bus de transporte público. Eyvi Liset Ágreda Marchena falleció el 1 de junio de 2018, tras más de un mes de agonía. Su agresor no aceptó ser rechazado y decidió “que si no era de él, no sería de nadie”.

Ese mismo año, los sueños de Marisol Estela Alva (25 años) fueron sepultados por el machismo. Su cuerpo fue hallado en un cilindro, en Villa El Salvador. El autor del crimen sería su expareja Luis Estebes Rodríguez, quien la mató luego de que ella se negara a volver con él.

Ambos feminicidios conmocionaron a la ciudadanía, pero lamentablemente solo pasaron a formar parte de una estadística de terror. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en diez años, desde 2009 hasta la fecha, hubo 1178 víctimas de este delito. Y en lo que va del 2019, hay un total de 26 mujeres asesinadas.

Según el sector, la mayoría de casos se dieron en Lima Metropolitana, Arequipa, Junín y Puno, mientras que los feminicidas fueron principalmente la pareja o la expareja de la mujer. Además, las modalidades que más usaron para cometer sus crímenes son asfixia y acuchillamiento.

El Ministerio Público, en tanto, reporta que 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años; pero también han habido menores de edad. En el caso de los asesinos, se trata también de hombres de entre 18 y 34 años.

En relación con las tentativas de feminicidio, el MIMP registra solo en enero 44 víctimas, quienes fueron atacadas mayoritariamente en sus hogares.

Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, consideró que si bien se han dado avances “el gran reto del Estado es dar una respuesta que se concrete a favor de las víctimas que acuden a denunciar casos de violencia, brindándoles la protección y sancionando a los agresores, es decir, un recurso judicial efectivo”. Asimismo, refirió que se necesita una “inversión suficiente” para concretar las acciones de prevención, que debe ser multisectorial e involucrar a la sociedad en su conjunto.