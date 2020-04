El presidente Martín Vizcarra anunció que hoy se publicará un decreto supremo que establece multas para las personas que incumplan con el aislamiento social obligatorio. La medida busca evitar que las personas se contagien del COVID-19.

Si bien no explicó el monto de la multa, señaló que solo un miembro de la familia puede salir a realizar las compras básicas y también está permitido hacer trámites bancarios. A las personas que salgan de sus casas sin tener justificación necesaria se les impondrá dicha multa.

“Hemos aprobado un decreto supremo que no solo ratifica la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. No es que salgo con mi enamorada o con mis amigos. Estamos atentando contra el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora la sanción será una multa. Bueno, pues, quien no cumpla será merecedora de una multa”, mencionó el presidente.

Acotó que de manera voluntaria algunas instituciones y tiendas, para asegurar el distanciamiento social, han realizado círculos en el piso. “Esto se debe replicar en todos lados para evitar el contagio”.

MERCADOS. Asimismo, el mandatario señaló que se hará una reestructuración sobre la algomeración en los diferentes centros de abasto de la capital, donde se ha encontrado la mayor concentración de personas. “Hemos conversado con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para hacer una coordinación con los alcaldes para reducir las aglomeraciones y la gente no vaya a un solo centro de abasto”, enfatizó.