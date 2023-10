La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no repunta en su ejecución presupuestal a pesar de las evidentes brechas. Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es la que peor ha ejecutado sus recursos trasferidos por la emergencia ante el eventual fenómeno El Niño, no solo a nivel provincial, sino en todo el norte del país.

A la gestión de Arturo Fernández Bazán le asignaron S/ 100 mil, como a todas las municipalidades de la provincia; sin embargo, a menos de tres meses de cerrar el año, no ha ejecutado ni un solo sol. Diario Correo realizó la consulta ante el portal del MEF, el último domingo.

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, calificó a la gestión edil de incapaz y sostiene que ‘no está a la altura de las exigencias de los trujillanos.

“El sector público no está a la altura de las exigencias del país, no solo por su bajo nivel de inversión pública, sino por su apreciable ineficiencia. Ahí tienes a nuestro alcalde (Arturo Fernández), haciendo lo que hace. Puede denunciar lo que quiera, pero hago que mi gente trabaje dos turnos; pero denuncia y no hace lo otro”, sostiene.

El norte supera

En ese sentido, las capitales de las regiones del norte del país, superan ampliamente a la gestión que lidera Arturo Fernández. Las cifras son claras y figuran en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, con una asignación de S/ 319,573 para afrontar las lluvias, ya ejecutó el 100% de sus recursos. La categoría presupuestal ejecutada fue la de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. En tanto, la Municipalidad Provincial de Tumbes, que también recibió un presupuesto de S/ 100 mil, invirtió 99.495 soles, lo que representa un avance del 99.5% en atención de actividades de emergencia.

La Municipalidad Provincial de Piura es la que más recursos recibió ante las lluvias. Sin embargo, no ha sido capaz de ejecutar ni el 1% de su presupuesto; pero, pese a ello, ha invertido más que la gestión de Arturo Fernández. De los 118′112,211 soles que le entregaron gastó el 0.1%, es decir S/ 99,969 soles.

Por la región Áncash, la Municipalidad Provincial de Huaraz recibió 100 mil soles y ya ejecutó S/ 74,780, es decir el 74.8%.

Lamentan accionar

El presidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales de Trujillo, Gerardo Reyes, aseguró que la gestión de Fernández no solo demostró incapacidad, también estuvo ausente durante la última emergencia propiciada por el ciclón Yaku, en marzo último.

“No tienen la voluntad de hacer. El mismo alcalde de Trujillo tiene el presupuesto para intervenir, pero no hace nada. Además, como muestra, durante la emergencia por el ciclón Yaku, Arturo Fernández ni siquiera se acercó. Al igual que Acuña, solo hay promesas”, añadió.