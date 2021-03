Las clases escolares 2021 ya iniciaron en todo el país, y si bien la modalidad de estudio no es nueva, aún carecer de contacto cara a cara con sus profesores y sus compañeros puede ser una fuente de desmotivación para muchos estudiantes. Y debido a ello, algunos padres pierden fácilmente la paciencia al punto de enojarse y pelear con el menor.

La psicóloga Rosa Tenazoa, del portal Salud en Casa, señala que si su hijo no quiere ingresar a su aula virtual, no tolera tanto tiempo sentado frente a la pantalla o no participa en sus clases, no utilice frases que puedan herirlo o que agraven la situación.

“Es muy importante que no lo reprenda, lo único que logrará es que acceda de mala gana y no aprenda nada.

Tanto padres, niños y adolescentes están en un proceso de adaptación; la constancia y la paciencia serán sus mejores aliados”, explica. Aconseja que en caso le resulte agotador al escolar estudiar algunas mañanas, puede conversar con los profesores para que le envíen la grabación de la clase, respetando su ritmo de trabajo. También menciona que muchos tutores compran el mejor escritorio o la silla más cómoda, pero no se ponen a pensar en la preferencia del escolar. “No es malo establecer diferentes lugares. Un día en la habitación, otro día en la sala, otro día en el comedor”, aclara.

Además, si en caso el escolar no desea participar oralmente o prender la cámara, no lo obligue y pídale al docente que lo califique de forma escrita. Y, por último, coloque algunos estímulos cerca a su lugar de estudios reconociendo su esfuerzo.

