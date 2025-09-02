La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expuso ante la Comisión de Constitución del Congreso la primera simulación de la cédula electoral que será utilizada en las próximas elecciones generales.
El documento incluye cinco bloques: Presidente y Vicepresidente, Senadores, Diputados, Parlamento Andino y un espacio para las agrupaciones políticas participantes. Además, contempla la posibilidad de votos preferenciales en cuatro de ellos.
Según lo proyectado, la cédula tendrá un tamaño aproximado de 42 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo, lo que la hace más grande que una hoja bond A3 (29,7 x 42 cm) y cercana a una cartulina escolar estándar.
Cédula especial para Fuerzas Armadas y Policía
La ONPE también presentó una cédula especial destinada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, con un formato reducido de 24 centímetros de ancho por 44 de alto.
Este diseño busca facilitar el proceso de votación de estos sectores, que cumplen labores de seguridad durante los comicios.
