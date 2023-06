Óscar Contreras Luna (47) es quizá uno de los principales promotores del uso de armas no letales para los serenos. En setiembre de 2019, fue el primero en alzar la voz por la vida de sus compañeros y lo hizo fabricando un chaleco antibalas de cartón. Ese chaleco tuvo como inspiración a su hijo Óscar David (12), quien siempre le pide que salve a las personas indefensas, que sea un héroe, pero que no se deje atacar por “los malos”.

Contreras también es bombero y tiene otra gran motivación para seguir salvando vidas. Su segundo hijo, Fabio Daniel (4), también lo espera en casa.

Han pasado 12 años desde tu primera celebración por el Día del Padre.

Así es. Siempre que salgo, mis hijos me dicen, papá ten cuidado, vuelve pronto. Ellos ven mucho las noticias y saben del peligro y por eso siempre tenemos que estar atentos. Ellos son una gran motivación, siento que por ellos debemos de estar constantemente en capacitaciones para ser mejores cada día, cuidarnos en el trabajo y cuidar a las personas, recordar que siempre nos esperan en casa.

¿Qué significado le das a este día?

El Día del Padre es sin duda un momento inigualable, muy alegre, de reunión familiar, donde los hijos le expresan todo su amor y recuerdan que también tenemos un padre celestial que siempre nos bendice y nos cuida.

¿Qué recuerdas de las celebraciones con tu padre?

Él está fuera de Perú y lo extraño mucho, es adulto mayor, es muy alegre, es el amigo de todos, todo el mundo lo saluda, dirigente vecinal, dirigente sindical, dirigente deportivo, un gran ejemplo para mí. Desde hace cuatro meses está en Los Ángeles, California, está con mi familia y es la primera vez que la paso sin él. Me genera un poco de nostalgia porque siempre la pasábamos juntos, a pesar de que nuestra economía está golpeada, pero lo que importa siempre es la unión familiar.

¿Qué es lo que te inspira en cada emergencia?

Acá en Serenazgo he aprendido mucho y tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas, en emergencias, accidentes o personas que tienen problemas familiares. Serenazgo es un apoyo de la sociedad y gracias a Dios en el distrito de Víctor Larco se ha invertido en seguridad ciudadana y se ve reflejado. Sin duda, me inspiras mis hijos y mi esposa, siempre la familia es lo más importante.

¿Qué ha cambiado desde ese día que te vimos con chalecos antibalas de cartón?

Fue en el 2019, los compañeros que se dedican a este mismo trabajo me conocen a nivel nacional e internacional porque esta noticia llegó a Colombia y Estados Unidos, pues salió en páginas centrales de diarios del Perú. Me motiva porque con una lucha, tal vez simple, se logró que se compren chalecos antibalas aquí en nuestro trabajo, en aquella época dispararon a un compañero y por eso emprendí esa lucha, otros compañeros también empezaron a reclamar en todo el Perú. Son como 50 mil serenos y solo reclamamos nuestra protección.

Es, sin duda, un trabajo de alto riesgo.

Ahora ya se aprobó el uso de armas no letales y desde el 2018 hasta la fecha, imagínate, se recorrió un camino muy largo, y se sigue luchando. Nosotros tenemos bien claro, no somos policías, pero estas armas no letales nos sirven para defendernos de un ataque, los serenos no van a enfrentar a la delincuencia. Hay muchos alcaldes que están equivocados, serenazgo es prevención, la Policía enfrenta a la delincuencia.

Tu trabajo te obliga a estar siempre patrullando las calles y atendiendo emergencias. ¿Tendrás la oportunidad de estar con tu familia hoy?

Gracias a Dios, durante este mes, tengo como día libre el domingo y coincide con esta celebración. Anteriormente, en varias oportunidades he pasado el Día del Padre trabajando.

¿Qué mensaje le das a tus hijos?

Siempre voy a anhelar los mejor para ellos, quiero que sean muy felices en esta sociedad, que sean buenos ciudadanos, buenos hijos y que algún día sean buenos padres, para que sean ejemplo en esta sociedad que necesita de buenas personas, una sociedad que carece de valores, y hay que trabajar bastante en ello.