Paro indefinido en Machu Picchu: Esto es todo lo que sabe del tercer día de protestas.

Las manifestaciones contra el nuevo sistema de boletaje a Machu Picchu, vía Joinnus, continúan en Cusco y en Machu Picchu Pueblo. Decenas marchan en diversos frentes.

PRIMER DÍA DEL PARO

Para la tarde del último jueves, las vías del tren hacia Machu Picchu seguían bloqueadas por manifestantes, otro grupo amenaza con tomar la carretera Hiram Bingham hacia el santuario, y el descontento parece general en Machu Picchu Pueblo.

Pese a ello, en conferencia de prensa, la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura, Ana Peña, confirmó que el nuevo sistema de emisión de tickets vía Joinnus continuará pese a los reclamos, dando a entender que no pueden permitir que más dinero siga ‘desapareciendo’ de las arcas del Ministerio de Cultura.

“Hemos alquilado una plataforma, en unos meses tendremos un sistema propio para asegurar el control absoluto de todos los turistas que entran por día, porque hay un tema de carga y si no controlamos eso vamos a tener consecuencias no podemos entrar a la lista de patrimonio en riesgo, además, cuando hablamos de plata tiene que cuadrar cada sol. Tenemos un informe que nos habla de más de ocho millones de inconsistencia, esto no podemos permitirlo, tenemos que identificar por qué no cuadran las cuentas, además el 10% de estos ocho millones debería ser para los habitantes de Machu Picchu Pueblo”, citó.

Sobre el tiempo de uso del software de Joinnus, aseguró que será hasta agosto de este año, ya que la concesión para su utilización se dio en setiembre del 2023 por un año, para entonces ya debería estar listo el sistema propio del Ministerio de Cultura, para que a través de este se venda y reserven las entradas para Machu Picchu.

SEGUNDO DÍA DEL PARO

El concesionario de la vía férrea en las regiones sur y oriente del país, Ferrocarril Trasandino, ha comunicado la interrupción de sus servicios ferroviarios el viernes 26 de enero en el tramo Ollanta-Machu Picchu-Hidroeléctrica.

Esta medida se adoptó debido a los disturbios generados durante las protestas en el Cusco en contra de la implementación del nuevo sistema de venta de boletos de ingreso a Machu Picchu.

A través de un comunicado oficial, la concesionaria ha explicado que la suspensión de operaciones tiene como objetivo principal garantizar la seguridad tanto de las personas como de las actividades ferroviarias. En consecuencia, insta a los operadores ferroviarios a tomar las precauciones necesarias frente a esta situación.

“Adoptamos esta medida en salvaguarda de pasajeros y trabajadores de los operadores ferroviarios y tras conocer la convocatoria a nuevas acciones de protesta por parte de las organizaciones sociales que acatan un paro seco indefinido en Machupicchu”, indicó.

“Solicitamos a todos los operadores ferroviarios tomar las previsiones del caso. Cualquier cambio en esta medida será comunicado oportunamente”, agregó.

Denuncian penalmente a Joinnus por venta de boletos para Machu Picchu

La tarde del último viernes, desde la Comisión de Juristas del Cusco, hicieron pública una denuncia penal que interpusieron contra la empresa Joinnus, por el tema venta de boletos para Machu Picchu.

Según el Registro N°1181685 de la citada comisión, su representante, Meliton Carbajal, se dirige al titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Cusco, a fin de hacer un petitorio de denuncia penal contra la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, contra la empresa Joinnus y contra los que resulten responsables por la venta de entradas a Machu Picchu bajo un nuevo sistema.

Correo conversó con la abogada Tika Luizar, representante de dicho comisión, quien señaló que acudieron al Ministerio Público a modo de canalizar los reclamos de diferentes gremios, sindicatos y de los pobladores de Cusco y Machu Picchu, que reclaman contra la tercerización de la venta de entradas para la maravilla mundial cusqueña.

“Se presentó una denuncia penal porque hemos recabado documentación que evidencia que, con motivo del alquiler de los servicios de Joinnus, se estaría utilizando y permitiendo el uso del aparato estatal para beneficio de un privado, como locales, muebles, personal, bases virtuales, etc. Además de otros delitos”, citó.

También mencionó que tienen conocimiento que desde el 20 de enero no se hace el depósito de todos los ingresos por el concepto de tickets en las arcas del Estado, por la venta virtual que lleva a cabo Joinnus.

TERCER DÍA DE PARO

La noche del último viernes, lo que tantos visitantes nacionales y extranjeros, así como trabajadores en turismo temían, se confirmó. El Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea en la ruta Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, canceló las operaciones por segundo día consecutivo debido a las protestas a lo largo del tendido férreo.

“Ante la persistencia de protestas y bloqueos de la vía férrea por manifestantes en Machu Picchu, nos vemos en la obligación de suspender la operación de trenes el día de mañana 27 de enero del presente en el tramo Ollantaytambo - Machupicchu - Hidroeléctrica, debido a la falta de condiciones de seguridad”, cita textualmente la comunicación.

Por tercer día consecutivo, las actividades turísticas han sido paralizados, esto ha ocasionado que cientos de turistas se queden varados en diversos puntos de la zona.

El decano del Colegio de Lincenciados de Turismo de Cusco, Roland Llave, señala que las pérdidas económicas a causa de la paralización son millonarias.

“La afectación es de millones de soles a todas las economías familiares de la región Cusco y el Perú, al no poder realizarse los tours, al no poder tener el tema de economía circular en restaurantes, alojamientos, entre otros. Las pérdidas que vamos a tener van a ser millonarias, en especial para las familias locales que viven del turismo”, declaró a RPP.

Además, Llave informó que los turistas están varados en las estaciones de Ollantaytambo y Aguas Calientes, e intentan salir por rutas alternas.

“El principal acceso que tiene Machu Picchu es la vía del tren. Hay otro acceso alternativo por la ruta amazónica y, por información que tenemos de operadores de esa ruta, es dificultosa. Hay horas de caminata, un tramo complicado en carro. Hay un pequeño flujo que se está movilizando por esa ruta, pero es mínimo. El servicio de buses también ha sido paralizado, así que la visita general está siendo frustrada para los visitantes”, relató.

“Los pocos que llegan lo hacen a pie, y esto no es plausible ya que las visitas son organizadas. Hay un servicio organizado, un bus comprado, que hace el tour. El sueño de los visitantes está siendo frustrado con estas medidas radicales”, agregó.

Por otro lado, más autoridades locales y gremios se suman a la medida de fuerzas en las últimas horas. Como es en el caso de la Municipalidad Provincial de Urubamba que, mediante un comunicado, expresó su “total desacuerdo y rechazo” al contrato con la empresa Joinnus, “sin considerar la consulta a los actores involucrados”.

“De ninguna manera se permitirá que el (Mincul) pueda tercerizar a espaldas de la población de Machupicchu; por ende, la Municipalidad Provincial de Urubamba exige tomar acciones de manera urgente ante este hecho arbitrario en contra de los intereses de nuestros hermanos de Machupicchu”, indicó el municipio.

“Nos aunamos a fin de implementar medidas de lucha en defensa del patrimonio cultural y respaldar a las autoridades locales, las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, gremios profesionales (...), entre otros”, puntualizó.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Maras se pronunció y respaldó al municipio de Machupicchu “frente al rechazo manifestado por la implementación del nuevo mecanismo de venta de entradas online”.

“La Municipalidad Distrital de Machupicchu y la población en conjunto no tuvo conocimiento ni fue socializada previamente respecto a las condiciones y fases de contratación que se aplicaron a favor de la empresa Joinnus”, señalaron.

“Exhortamos al (Mincul) y a las autoridades que se encuentran inmiscuidas en esta contratación, tomen las acciones resarcitorias para que el ingreso (...) sea transparente, con una administración adecuada, y buscando alcanzar el bienestar de las mayorías, y no solo busquen beneficiar a algunos”, agregaron.