Patricia García, exministra de Salud y miembro del grupo de expertos que asesora a dicho portafolio, advierte que nuestro país atravesará “de todas maneras” una segunda ola de la epidemia del COVID-19. Sin embargo, confía en que nuestro sistema de salud pueda responder mejor, pues afirma que estamos mejor preparados que al inicio de la emergencia. Todos esperamos que no se equivoque.

Hace unas semanas usted indicó que la cuarentena focalizada era una buena opción para paliar la expansión del nuevo coronavirus en el país. Ahora que se ha decretado, ¿qué es lo que pasará adelante?

El tema del coronavirus no acaba acá, esto lo tendremos por lo menos seis meses o un año. (...) Es muy difícil mantener cuarentenas generalizadas porque, por un lado, resta a la salud mental y, por otro, se necesita mover la actividad económica. (...) Lo que pasará es que vamos a entrar a una segunda ola, de todas maneras la vamos a tener. Pero ojalá que, ya que estamos en la bajada, no sea tan grande como esta primera, eso tendremos que evitar.

¿Cree que el sistema de salud reaccionará positivamente ante una segunda ola?

Todavía hay cosas que no se están haciendo, pero creo que estamos mejor preparados que al inicio de la pandemia. Estamos en mejores condiciones para recibir una segunda ola, pero eso no significa que podamos descuidarnos.

¿Existe la forma de mitigar su llegada?

Estas segundas olas serán más chicas, si la gente se cuida más. Si es así se pueden controlar, incluso sin cuarentena. Si comienzan a subir (los infectados) se tendrá que ir cerrando actividades. Seguramente así será.

Actualmente, Lima se sitúa como la región con mayor número de casos por coronavirus. Entonces, ¿se debió levantar la cuarentena en la capital?

No hubo otra salida, objetivamente, hay gente que no cumple con la cuarentena. Indudablemente, la cifra de infectados está bajando, al igual que la cifra de fallecidos. Lima está con la curva hacia abajo, al igual que Callao.

¿Por qué Loreto no se encuentra incluida en las regiones con cuarentenas?

Lo que pasa con Loreto es que ellos ya tuvieron curva, pico y bajada. Sabía que iban a hacer un estudio poblacional para detectar el porcentaje de infectados. (...) Iquitos, probablemente, haya tenido casos antes (del primero reportado), porque su zona es turística. Desde el punto de vista epidemiológico, probablemente ahora tengan inmunidad de manada. Me imagino que la decisión que se ha tomado está relacionada con eso.

Señora García, desde el punto de vista epidemiológico ¿considera que funcionaron las medidas del Gobierno?

Claro que han funcionado, y hemos ganado tiempo. Eso nos ha permitido aplanar la curva, ganar (aumentar) de 100 a 1 200 los ventiladores y no llegar a un desborde de tener gente muerta en las calles.

¿Cómo evalúa las tratativas entre el Estado y la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) para un intercambio prestacional?

Esta (situación) es casi como una guerra, y en la guerra se necesitan todas las armas y todos los frentes. Era absolutamente necesario de que tuviéramos la disposición y disponibilidad de todas las camas, especialmente las camas UCI, para usarlas. Me da tranquilidad que finalmente se ha llegado a algún tipo de acuerdo, aunque todavía es necesario que se haga un buen análisis acerca de los costos. Eso para mí queda pendiente.

¿Cree que el precio que acordaron el Ejecutivo y los privados es un monto exorbitante o estándar?

No tengo un parámetro para compararlo. Sé que son 55 mil soles, pero no sé contra qué lo han comparado.

Jesús Valverde, presidente de Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, refería que el acuerdo se dio demasiado tarde y que las clínicas están llenas ¿piensa lo mismo?

Esta es una cuestión dinámica, debemos tener todas las opciones abiertas. En el momento en que se puedan usar las camas, se usarán, eso es lo que se está buscando.

Reformulo, ¿fue innecesario el acuerdo?

No. Este acuerdo debió haberse hecho hace tiempo, en el sentido que debemos tener todas las camas que podamos tener disponibles para las personas que la requieren, independientemente que sean capaces de pagar o no. Él dice que en las clínicas hay camas llenas; si es así entonces no se usarán esas camas, pero en el momento que se requiera una cama y haya disponibilidad, será la alternativa.

Si hablamos de tiempos, el Congreso aprobó una ley para que se utilicen las instalaciones de las privadas para tratar a pacientes del COVID-19 y esta luego fue observada por el Ejecutivo…

Sí, pero no he visto todos los términos de la ley. Al final la quieren aprobar por insistencia.

¿No cree que eso pudo agilizar el tiempo para atender un mayor número de pacientes en clínicas?

Particularmente, creo que aquí hay una medida de quien quiere hacerse el más popular en poner primero el punto y quien pone el segundo, eso es lo que está pasando. Sinceramente lo veo así. Dime una cosa, ¿cuál hubiera sido la diferencia?

Acaso un mejor panorama en cuanto a economía de las personas que terminaron endeudadas al tratar la enfermedad en clínicas, así como un mayor número de personas atendidas...

Las clínicas han las sido primeras en llenarse. ¿Por qué?, porque la enfermedad comenzó en las personas que venían de afuera o tenían contacto con gente de afuera o viajaban o etc. Las clínicas han sido las primeras que han manejado casos, después se comenzó a ver casos dentro de los hospitales. Al inicio fueron puras clínicas y después han entrado a los hospitales. Por qué no se aprobó la ley antes, eso pregúntale al Ejecutivo, de eso no daré opiniones.

¿Cómo evalúa el ultimátum formulado por el presidente Martín Vizcarra contra las clínicas?

Era necesario hacer un llamado para hacer algún acuerdo. Felicito el hecho de que finalmente hayan llegado a un acuerdo.

¿La reacción sustenta a la advertencia?

Lo que era necesario era que todos se alineen, y si para eso el presidente tenía que utilizar las herramientas legales que le concede la Constitución, creo que está bien que las use.

Eso quiere decir que sí…

Claro, estuvo bien que dé el ultimátum y estuvo bien que conversen y lleguen a un acuerdo.

Perfil

Patricia García es exministra de Salud. Fue decana de la facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia. Es la primera peruana en ser incorporada a la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos.