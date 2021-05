El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, expuso este domingo sus propuestas sobre la salud y el manejo de la pandemia en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se lleva a cabo en Arequipa en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Durante su exposición, resaltó que los problemas de salud son un problema “de crisis generalizada” desde hace mucho tiempo que debe ser atendido por el gobierno.

“Para nosotros, este problema de la pandemia no es solo un problema sanitario es un problema histórico, no es un problema solamente de dolor, es un problema de crisis generalizada hace mucho tiempo o acaso ¿antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsados? ¿acaso antes de la pandemia miles de compatriotas no se formaban colas en los hospitales?”, cuestionó.

Indicó que la pandemia del COVID-19 ha “desnudado la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo” y responsabilizó al partido fujimorista.

“El fujimorismo con 10 años de gobierno y consecuentemente con mayorías parlamentarias nunca agendaron a la salud como derecho constitucional y ahora traen un ramillete de propuestas como papa Noel. Tenemos que entender que la salud es una tarea de todos”, dijo.

En ese sentido, señaló que se vacunará a toda la población mayor de 18 años hasta el 31 de diciembre y reincidió en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos, vamos a implementar el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que está abandonado. Cinco mil brigadas de salud, kits por la vida como derecho constitucional, vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo […] El Estado tiene que acercarse a la población”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la necesidad de implementar mil camas UCI a fin de atender a quienes las necesitan y de implementar y equipar las postas de salud a nivel nacional.

