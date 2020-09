Texto de Sofía López y Erik Rivera

A pesar de que el Perú ocupa el primer lugar en el mundo por la tasa más alta de mortalidad por COVID-19, y el quinto por el número de infectados, el Gobierno todavía no ha asegurado la adquisición de las vacunas a través de la alianza COVAX Facility.

La coalición de 172 países, que busca garantizar el acceso a la inmunización mediante estrategias colectivas de financiamiento, debe recibir el pago adelantado del 15%, equivalente a unos 20 millones de dólares.

De esta manera, se distribuirán las vacunas para un mínimo del 20% de la población de los países que participen.

Cambios. El 16 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que antes del 31 de agosto el Perú manifestará su compromiso financiero para acceder al lote de vacunas a través de COVAX Facility. Se estimaba, entonces, que el pago se realizaría en la quincena de este mes. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público ningún documento al respecto.

Desde Cancillería nos respondieron que Perú ya mostró su interés en participar, pero aún tiene pendiente dos pasos: firmar un acuerdo de compromiso hasta el 18 de setiembre y pagar el 15% que solicita la alianza. La fecha límite es el 9 de octubre.

“No hay retraso alguno. Se está cumpliendo lo anunciado por la PCM en su presentación en el Congreso”, señalaron desde Torre Tagle.

Agregaron que fue Covax Facility la que postergó las fechas límites del proyecto.

Pendiente. Raúl Delgado Sayán, integrante del Comando Vacuna COVID-19, informó también que el Estado peruano no ha firmado contrato con algún laboratorio.

En Canal N, reveló que el Gobierno todavía no ha hecho el adelanto para garantizar el abastecimiento de las vacunas al país, cuando se cumplan todas las etapas de los ensayos respectivos.

“Hay en este momento alrededor de 5,760 millones de dosis, hasta hace una semana era así, ya comprometidas por otros países que han firmado, tenemos que hacer eso prontamente”, remarcó.

Reacción. Ante las críticas por la demora, el Gobierno reaccionó y hoy el Gabinete Ministerial se reunirá para abordar el tema del pago adelantado y emitir un decreto de urgencia que permita ejecutar dicho proceso.

El anuncio lo hizo el premier Martos desde Lambayeque, donde supervisó la operación Tayta y las actividades de limpieza de canales y drenes en la región.

“Vamos a firmar un decreto de urgencia para que dé un marco legal para que se pueda realizar este pago, ya que actualmente nosotros, como Gobierno, no podemos pagar adelantadamente para cualquier adquisición que se haga”, manifestó.

Agregó que el Perú ya está cerca de firmar contratos con dos laboratorios que han pedido un adelanto del pago.

Seguridad. A su turno, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó ayer que hasta la fecha el Perú no ha pagado por adelantado a laboratorios internacionales para acceder a vacunas contra el coronavirus.

Explicó que esto se debe a que existen empresas que manejan el mercado internacional y que condicionan la entrega de antígenos únicamente a cuando existen buenos resultados en los ensayos clínicos.

“El Estado no compra riesgos, solo compra seguridades”, enfatizó durante su intervención en la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República.

En tal sentido la titular del Minsa no dudó poner un ejemplo sobre el tema: “(Ellos dicen) tú me das 20 millones para hacer mi trabajo, pero si este no es positivo, y mi vacuna no sirve, perdiste tus 20 millones. (...) Entonces este es un asunto de costo y oportunidad”, explicó.

Añadió que si no se encuentra una alternativa para esta situación, las empresas farmacéuticas -fuera de las que están en COVAX Facilty- nos venderían las vacuna mucho tiempo después.

“Es por eso que se está haciendo alianza con las instituciones privadas. Lo que quiere nuestro país es tener las vacunas apenas se pueda. Eso es importante y tenemos que saberlo todos los ciudadanos”, precisó.

Más temprano, Mazzetti resaltó que Perú demostró su capacidad de vacunar a 22 millones de personas cuando no existían tecnologías.

“Si recuerdan, la vacunación de la rubeola fue a nivel nacional, (se hizo) en un solo barrido”, enfatizó.

“(Esto ocurrió) cuando no había Whatsapp, Internet, y en Perú se logro vacunar a 22 millones de adultos”, dijo.

Agregó que es importante tener en cuenta que actualmente tenemos 46 congeladoras grandes para vacunas en el país, de las cuales una está en el Callao.

AVANCES. Por otro lado, hoy comienza la marcha blanca de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la empresa Sinopharm, de China, la que se aplicará a miles de voluntarios peruanos.

Germán Málaga, profesor principal de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, precisó que a las 8:00 a.m. empezará la parte operativa de la administración de las inmunizaciones. También dijo que se citó a un reducido grupo de personas que deberán cumplir todos los protocolos de bioseguridad.

“Son 6 mil personas que forman parte del estudio, 3 mil serán administradas por la universidad Cayetano y otras 3 mil por la Universidad San Marcos”, precisó.

Añadió que los voluntarios tienen entre 18 y 50 años, pero que también hay un grupo importante de mayores de 60.