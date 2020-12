El próximo martes 29 de diciembre los productores agropecuarios anunciaron un paro nacional por 24 horas, según los trabajadores del campo, esto es debido al poco interés por parte del Estado para ayudar al sector agrícola.

Luego de la decisión del Congreso, al no aprobar los textos sustitutorios del proyecto de ley 6826, en la cual propone un nuevo régimen laboral agrario; los trabajadores de este sector acataron un paro de 24 horas en todo el Perú para este martes 29 de diciembre.

“Actualmente la agricultura familiar y el sector hídrico se encuentran abandonados y el desinterés del Gobierno se hace notar cada día más. Mediante asamblea acordamos realizar un paro agrario preventivo por 24 horas el próximo martes 29. Hemos pedido a nuestras bases que acaten el paro de manera pacífica y guardando el distanciamiento social requerido”, informó Carlos Ravines Oblitas, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú.

Por otra parte, el gerente de la mencionada Juna Nacional, Cesar Guarniz Vigo, resaltó que “el desinterés estatal hacia el sector agrícola se evidencia en la poca partida presupuestaria anual que destina el Gobierno al sector”, los hombres del campo estarían pidiendo que se destine no menos del 5% del total del presupuesto nacional.

“Hemos pedido una reunión con el presidente, pero no hemos recibido respuesta. Brevemente nos reunimos con el ministro del sector quien nos dejó con el viceministro, pero no vemos un compromiso serio por parte de las autoridades. Pasaron 15 días de aquella reunión y no hay interés en atendernos”, comentó Guarniz.

También están pidiendo la reestructuración total de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Y que se declare en emergencia nacional por estrés hídrico, heladas y granizadas.

“La sequía constituye uno de los mayores desastres naturales de nuestro país, principalmente en el sector agrícola, sus consecuencias ocasionan pérdidas económicas en la población campesina, genera migración y pobreza”, detalló Guarniz.

En el Perú, la agricultura familiar aporta el 70% de los alimentos que se comercializa en el mercado interno y genera un 83% de empleo en el sector agropecuario, empleando a más de dos millones de personas. Este sector aporta aproximadamente el 11% del PBI nacional.

