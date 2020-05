En la región Arequipa casi 10 mil familias vulnerables no fueron favorecidas con ninguno de los bonos económicos a fin de afrontar la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Debido a esto, el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez propuso al gobierno regional de Arequipa empadronar a todos los arequipeños que no recibieron alguno de dichos apoyos económicos, con el objetivo de gestionar que sean incluidos en la ampliación del Bono Universal Familiar

“El gobierno regional de Arequipa debe empadronar a través de una plataforma web, a todos los arequipeños que, no obstante cumplir con las condiciones para recibir los bonos monetarios otorgados, hasta la fecha no han sido considerados en ninguno de estos subsidios, y entregarlos al gobierno central”, dijo Zúñiga.

Indicó que existen muchos arequipeños que al igual que sus familiares no tienen trabajo y no están en ninguna planilla laboral; sin embargo, no han sido incluidos en ninguno de los bonos otorgados.

“En el Bono Universal de 760 soles tampoco han sido considerados y lo peor de todo es que sin justificación alguna no han podido inscribirse en el Registro Nacional de Hogares para que los revalúen y consideren como aptos para recibir el subsidio en la ampliación anunciada”, observó Zúñiga.

Refirió que en Arequipa existen alrededor de 10 mil hogares que no han sido favorecidos con ninguno de los bonos, lo cual hace que estas familias atraviesen una situación económica realmente crítica.

“Ante esta delicada situación, el GRA debe respaldar a sus ciudadanos y gestionar ante el Gobierno la preciada ayuda que necesitan. Planteamos que elaboren una base de datos con aquellos que no recibieron ningún bono y se la hagan llegar al Ejecutivo, para que éstos por fin sean considerados”, finalizó Zúñiga Martínez.