El alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Juan José Díaz Dios, se refirió a la situación que viven los pobladores de la zona debido a las intensas lluvias que azotan su distrito. Asimismo, informó que existe un proyecto de drenajes que se estaría ejecutando desde el 2021.

El burgomaestre indicó que hay un proyecto de drenaje integral para Piura, Castilla y 26 de octubre que se encuentra bajo la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional dentro del programa Reconstrucción.“Los drenajes son un proyecto integral enorme, probablemente estamos hablando de 300 millones de soles para arriba y esto, de acuerdo a lo que se nos ha informado por la autoridad de la Reconstrucción, recién los expedientes estarían listos en agosto del 2020”, explicó en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que para agosto del 2020 recién se estarían entregando los estudios del proyecto. “La ejecución (del proyecto) sería para el 2021. Mientras tanto lo que sí necesitamos evidentemente es una propuesta, un plan por parte del Gobierno Central para que mientras esta obra importante e histórica se realiza en nuestra ciudad no tengamos los problemas que hemos tenido”.

De otro lado, el burgomaestre lamentó que Piura sea una Unidad Ejecutora prácticamente de “solo nombre”, debido a que pese a que cuentan con expedientes aprobados para la ejecución de obras, no se ha transferido el dinero para su realización. “Tenemos en algunos casos, desde setiembre, casi 60 millones de soles en expedientes aprobados, no están en evaluación pero seguimos esperando transferencias”, aseveró.

Lamentó declaraciones de ministra de Salud

En otro momento de la entrevista, el alcalde de Piura lamentó las declaraciones de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, de decir que en Piura no estaban “inundados”.

“En Piura hay una desazón por las declaraciones de la ministra, no tanto en el tema de que no hay un fenómeno de El Niño, que lo sabemos (...) sino la situación de decir que no estamos inundados. Entonces qué pasa, estamos empozados hasta la rodilla”, indicó el burgomaestre en entrevista a RPP Noticias.

