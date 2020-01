El síndrome de la vida agitada se ha normalizado en estos tiempos, por esta razón han surgido plataformas que permiten aprovechar cada minuto del día para aprender algo nuevo, sin necesidad de estar en una aula o frente a una computadora.

A través de dispositivos como el celular, es posible mantenerse informados gracias a los podcast, un formato cuyo término proviene de “iPod” (aparato para escuchar música y audio) y “broadcast” (difusión de contenidos), es decir, un archivo de audio de amplia duración.

Según un estudio de la empresa de publicidad digital Redmas, el 60% de internautas consume actualmente producciones de audio digital, y de este sector el 20% escucha podcast. Para Omar Dávila, fundador y conductor del podcast “Sin Paltas”, esta plataforma se caracteriza por tener libertad de expresión y por abordar temas variados. Asimismo, su tiempo de duración es relativo, ya que puede ser de 10 minutos como de 10 horas.

¿qué se necesita?. A parte del capital humano, lo que se requiere es un equipo de tecnología como un micrófono, una grabadora o un celular y una laptop para editar el contenido. Además, es necesario habilitar un espacio para grabar que no tengan mucho eco o ruido, detalló la conductora del podcast “Sin Palta”, Mía Nauca. Lo beneficioso de esta propuesta es que no requiere de una fuerte inversión de dinero, lo que lo hace accesible para cualquier persona.

proceso de creación. Primero, identificar qué temas le apasionan y determinar el nicho de mercado al que le será útil esa información. Segundo, conseguir las herramientas de grabación y el espacio en donde se va a realizar el programa. Tercero, es importante aprender programas de edición para poder sonorizar y, finalmente, subir el contenido a un host (proveedor), para que sea compartido en apps como Spotify, Ivoox o Apple Podcast.

A pesar del gran avance que se ha visto en el 2019, Mateo Maurtua Fry, conductor del podcast “Poco Floro”, manifiesta que el mercado peruano está muy subdesarrollado a comparación con otros países de Latinoamérica, ya que no se cuenta con un apoyo sostenible. “Las marcas todavía no confían en los podcast al 100%. Las mismas plataformas como Spotify todavía no está monetizando. Por eso, muchos programas migran a Youtube, porque ahí si puedes ganar por reproducciones”, concluyó.