El último miércoles 20 de octubre, la Cuarta Sala Especializada en lo Civil de Lima declaró nula la sentencia emitida en la primera instancia por el juez Juan Macedo, que ordenaba anular la compra de acciones realizada por el Grupo El Comercio a Epensa.

Asimismo, los jueces de la sala superior indicaron que el magistrado Macedo demoró en emitir una sentencia, debido a que el caso inició en noviembre del 2013 y desde mayo del 2018 ya se encontraba expedito para una decisión. “Además de nos encontrar justificación alguna, merece -a consideración de este colegiado- ser investigado”, se indica, derivándose el caso a la ODECMA de Lima.

Correo se comunicó Enrique Ghersi, abogado de la familiar Agois Banchero, sobre este fallo.

“La Corte Superior ha declarado nula la sentencia del juez Macedo del Cuarto Juzgado Constitucional y ha ordenado la nulidad de todo lo actuado. Ordenando además que se manden copias certificadas a la OCMA en contra de este juez, porque ha tenido 8 años la acción de amparo para ser sentenciada y no es posible que un amparo demore ocho años. La ley dice ocho días, nunca demora ocho días, pero puede demorar ocho semanas, pero no ocho años la sentencia en primera instancia. La sala le llama severamente la atención al juez y ordena que se envíen copias certificadas a la OCMA para que le abran investigación por haber cometido graves irregularidades en la tramitación de la acción de amparo y haber perjudicado el derecho de defensa de alguno de los herederos de la señora Olga Banchero. No hay concentración de medios en el Perú y se declarada nulidad de todo lo actuado”.