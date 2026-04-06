Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán sufragar en los locales de votación cercanos al lugar donde estén prestando sus servicios, confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, la entidad informó que estos agentes -que estén en pleno cumplimiento de sus labores y debidamente uniformados e identificados– no tendrán que acudir hasta el local de sufragio que le correspondería según el domicilio consignado en su DNI.

No obstante, este voto considerará únicamente las elecciones nacionales, en las que se incluyen las fórmulas presidenciales y del Parlamento Andino.

La medida estará vigente en el marco de la ley N.° 32166, precisó la entidad electoral en las últimas horas.

Facilidades

Los agentes sufragaron por primera vez en las elecciones generales del 2006. Sin embargo, por los destinos a los que fueron destacados, enfrentaron diversos obstáculos acudir a las urnas este 12 de abril.

En esta línea, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que los 56 mil efectivos policiales que se encarguen de custodiar las Elecciones Generales 2026, tendrán facilidades para emitir su voto.

El oficial señaló que estos efectivos tendrán dos turnos de trabajo para tener un espacio para el sufragio.

“El servicio se partirá en dos al mediodía. O sea, el efectivo que está de servicio hasta las 12, sale de ahí y tiene 4 horas para ir a votar. Y los que entran a las 12 tienen desde las 8 de la mañana para ir a votar”, informó el oficial.

De otro lado, Arriola descartó que los agentes de la Policía Nacional sean llamados como miembros de mesa para los comicios, debido a que están impedidos por ley.