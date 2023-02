La crisis social y política afectaron considerablemente a la ciudadela inca de Machu Picchu al reducir en un 100% sus visitas debido a bloqueos continuos en sus principales vías de acceso. Pese a que su reapertura aún es una incógnita, se prevé una fecha bastante cercana.

En números, las autoridades estiman que se han perdido alrededor de 2 millones y medio de soles diarios a nivel distrital y 7 millones en toda la región de Cusco.

El difícil panorama que vive Machu Picchu se ha sentido en escala mayor debido a los estragos que dejó el COVID-19 en el sector turismo. Se sabe que alrededor de 7.500 familias del distrito y comunidades de Machu Picchu son las afectadas.

Existen varios factores para considerar el perjuicio social y económico que atraviesan los locales. El 100% de establecimientos turísticos han sido cerrados, mientras paquetes turísticos (vendidos hace 3 a 4 meses) fueron cancelados.

“La reducción de los ingresos ha sido al 100% porque el turista que no llega a Machu Picchu no genera un consumo de servicios, hoteles, restaurantes, guías etc. Todo se mueve en base al turismo”, aseveró Maycol Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio en Machu Picchu, en una entrevista para Diario El Comercio.

Pobladores de Machu Picchu sufren para transportarse

Hay que recordar que, ante la falta de trenes, los ciudadanos optan por usar mecanismos artesanales a fin de llegar a sus trabajos en otros distritos de la región. Esto los pone en peligro.

Sin embargo, desde el martes 7 de febrero, las operaciones ferroviarias se reanudaron en el tramo Pachar-Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica, aunque de manera parcial.

Si bien esto alivia el problema, no lo soluciona en su totalidad. Según PerúRail, actualmente la vía férrea en el mencionado tramo se encuentra en condiciones operativas luego de haber sido rehabilitada por los daños sufridos en las protestas

Reapertura en la mira

Por su parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) comunicó que “todo se encuentra expedito para la reapertura de la Llaqta Inca” (tras su cierre el pasado 20 de enero).

Se detalló que la Red de Camino Inca estará cerrada hasta el 28 de febrero por los trabajos de mantenimiento. Machu Picchu podría reabrir sus puertas al turismo el próximo 15 de febrero.

El 11 de febrero, tras una reunión con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, el alcalde de la municipalidad de Machupicchu, C.P.C. Elvis La Torre, acompañado del Gobernador Regional del Cusco, Ing. Werner Salcedo y otras autoridades, se sostuvieron importantes acuerdos para la apertura al turismo local, nacional e internacional, de la llaqta de Machu Picchu.

Según se informó, entre los temas abordados se plantearon acciones estratégicas para “evitar maltratos” a los visitantes nacionales y locales, así como de mitigar la contaminación que genera el transporte ferroviario.

Por otro lado, se dispuso acuerdos para el incremento responsable del aforo y la importancia del acompañamiento de un guía a los visitantes, para una mejor conservación de la llaqta.