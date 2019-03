Presidente regional de Lima pide liberar a dirigente para diálogo en Las Bambas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El Gobernador Regional de Lima, Ricardo Chavarría Oría, sostuvo en declaraciones a Correo que es necesario liberar al dirigente Gregorio Rojas para que se pueda mantener un diálogo entre las autoridades y la comunidad de Las Bambas, que viene en paro más de 50 días.

"Es necesario, esto se va agudizar y lógicamente no se va a poder solucionar el problema", precisó. Asimismo, indicó que es importante el diálogo con el Gobierno. "No podemos trabajar de esa manera, esto debe solucionarse, no puede continuar así".

Respecto al ataque de piedras a un helicóptero que transportaba a los ministros hacia la localidad de Yavi Yavi (Cusco), sostuvo que eso no "debió ser". "Estamos en una ciudad civilizada, lo más importante es el diálogo, la coordinación. Llegar a ese extremo creo que nadie lo acepta", precisó.

Consultado sobre si considera que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar podrá solucionar el conflicto que se vive en las Bambas, Ricardo Chavarría señaló que "Del Solar es una persona con alcance a la ciudadanía".

Asimismo, el Gobernador Regional sostuvo que para poder solucionar cualquier conflicto es necesario el diálogo. "Yo creo que la mejor solución para cualquier conflicto es el diálogo, intercambiar ideas de que se puede ceder que no se puede ceder y llegar a un acuerdo. Muchas veces hay oposición de uno, hay oposición de otro y al final no se llega a nada y vienen las reacciones y sin solución"

"Lo más importante de todo el conflicto es sentarse ambas partes, dialogar, conversar y llegar a un punto de acuerdo", agregó.