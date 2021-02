Una escena que jamás pensó protagonizar. Joseph Guevara es médico de profesión y este jueves se convirtió en el primer venezolano en el Perú en ser vacunado contra la COVID-19 con la primera dosis de laboratorio chino Sinopharm.

Guevara es uno de los cerca de 5 000 venezolanos que son parte de la primera línea de batalla frente a la COVID-19 en el país y podrá continuar con sus labores con cierta tranquilidad, a la espera de la segunda dosis.

“Me siento muy feliz, agradecido y emocionado de ser el primero en recibir esta vacuna. No hubo ningún tipo de discriminación, solo me pidieron llenar una planilla para poder recibir la dosis”, manifestó en una entrevista publicada en el portal El Pitazo.

El galeno llegó al Perú en busca de oportunidades ante la crisis social y humanitaria que se vive en su natal Venezuela. Desde agosto del 2020 es parte de la lucha contra la pandemia en nuestro país.

Su labor está enfocada en la visita a los pacientes vulnerables de la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. En la entrevista, describió lo que significa para él este trabajo diario.

“Llegamos y ya nos tienen un listado de las visitas domiciliarias que debemos hacer. Al llegar a las casas, evaluamos a las personas más vulnerables, en este caso, son los adultos mayores, hacemos la prueba de hisopado con antígeno y esperamos los 15 minutos para dar el resultado y, dependiendo de esto, hacemos revisión a los demás miembros de la familia y hacemos un seguimiento”, reveló.

Un dato no menor es que Guevara llegó a contagiarse de COVID-19, pero logró superar la enfermedad. Ahora, con las dosis de la vacuna podrá incrementar las defensas ante un eventual nuevo contagio.

“No hubo discriminación y por eso me siento agradecido con este país que me abrió las puertas. Esperamos que poco a poco la vacuna llegue a más personas. Debemos estar atentos a cómo avanza este proceso y al cronograma de vacunación”, remarcó.