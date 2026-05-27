Un total de 600 toneladas de papa nativa tienen los productores de la cooperativa agraria Sierra Central, para vender a las pollerías y también para la producción de snack, manifestó el productor Lino Sanabria Espíritu a nombre de 306 productores de esta asociación que incluye a Pucará y Cullhuas (Huancayo), Comas, Talhuis, Aychana, Pomamanta (Concepción) y Jauja.

Los productores este año se quedaron sin mercado debido a que la empresa Tiyapuy que les compraba sus papas para convertirlos en snack, solo les aseguró adquirir 60 toneladas, una mínima cantidad. Es por ello que buscan nuevos mercados.

Entre las papas que venderán a 2 soles por kilo, con precio al por mayor, están la huayro macho, cacho de toro y sumac sonco, que tienen color morado y rojo. Estas papas nativas que se cosechan sin fertilizantes. son ricas en fibra, hierro, fósforo y vitamina C.

Las papas nativas se ofertarán también en la feria que se realizará en la plaza Huamanmarca, por el día nacional e internacional de la papa el 29, 30 y 31 de mayo.

Tradición. El coordinador de la Asociación de Guardianes de la Papa Nativa del Perú, Raúl Ccanto Retamozo, dijo que ellos conservan 1067 variedades de papa nativa, que son tubérculos que no han sufrido ningún proceso de mejoramiento genético, que se cultiva sin agroquímicos ni fertilizantes que hayan alterado su composición y que los campesinos conservan en la chacra. Es por ello que tiene diversas características y colores. En el país hay más de 4 mil variedades de papa.

Acotó que las papas comerciales que expenden en los mercados están llenas de agroquímicos y no se recomienda su consumo, ya que en diversos estudios se halló que los alimentos tienen límites superiores de los agro químicos permitidos, lo cual es un riesgo a la salud. No obstante, las papas agro ecológicas, no tienen agroquímicos, mientras que las papas orgánicas cuentan con una certificación. Las papas con pigmentos, tiene antocianinas y flavonoides, que impiden el crecimiento de células cancerígenas.