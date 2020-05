El avance de la infección por el coronavirus en el país y la poca capacidad del Ministerio de Salud (Minsa) para tomar las pruebas a las personas que presentan los síntomas ha llevado a los afectados a buscar desesperadamente centros privados donde realizarse los test de descarte.

Algunos acuden a clínicas, como el congresista Aron Espinoza (Podemos Perú), quien denunció que un centro de salud particular le cobró 350 soles por una prueba de hisopado, mientras que un empleado de su despacho pagó 700 soles por el mismo test de descarte en una entidad privada.

“Me cobraron 350 soles y ahí viene el problema. El resultado no me lo entrega la clínica sino que me envían una clave para acceder al portal del Instituto Nacional de Salud (INS), que es una dependencia del Estado (Ministerio de Salud), y con esa clave accedo a mis resultados”, denunció Espinoza en una radio local.

En tanto, los laboratorios clínicos también se han visto muy solicitados por los ciudadanos.

El laboratorio Unilabs, ubicado en Miraflores, que tomó la prueba molecular para diagnóstico de COVID-19 a la lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori, cobra por test 358 soles y 63 soles por movilidad.

Asimismo, solicita ficha epidemiológica y la orden del médico para iniciar el trámite del servicio. Como muchas personas no pueden cumplir con estos requisitos, tienen que desistir.

Algunos usuarios señalaron que escriben al email del laboratorio pidiendo una cita o llaman al número telefónico consignado en la página web, pero no hay respuesta.

En tanto, el laboratorio Gen Lab Perú cobra 160 soles, incluyendo I.G.V., por realizar la prueba rápida de descarte de coronavirus, según informó Marlene Ponce, vicepresidenta del Mercado de Frutas de La Victoria.

Alrededor de 2000 mil comerciantes de ese centro de abasto mayorista vienen pasando los test en esa entidad privada.