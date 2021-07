Si bien es cierto que hay miedo, incertidumbre, desconfianza y otras emociones que afectan a la mayoría de peruanos por la crisis sanitaria y económica, en cada uno está la capacidad de revertirlo ante la llegada del bicentenario. Para Tatiana Cuadros, psicóloga clínica organizacional, tenemos que estar fuertes y ser claros de hacia dónde vamos.

Frente a ello surge las interrogantes ¿cuál es el país que merecemos?, ¿cómo puedo aportar para cambiarlo? y ¿para qué y quién hacerlo? La especialista señala que el optimismo, la superación y el respeto en el trabajo, el hogar, las amistades y superiores les hará “desaprender” a los que predican el “sálvese quien pueda”, y otras actitudes egoístas.

Por otro lado, la coach afirma que es importante que las personas dejen de culpar a otros si no tienen éxito en algo y trabajar en ello para lograr sus metas. “Es tiempo de ser trascendental y no tradicional. No solo es estudié en el mejor colegio o universidad, tengo maestrías o experiencia. Aquí influye más el ser una persona que puedo aportar o tener una distinta visión para mejorar mi centro laboral, comunidad, familia. El respeto es prioritario para tener un futuro mejor”, asegura.

¿CUÁL ES EL MODELO PARA SER MEJORES?

Primero, modificar mis malas conductas con los demás y mejorar mejores hábitos.

Cuadros menciona que el cerebro se adapta a los resultados que va obteniendo así sean bueno y malos, pero solo está en nosotros que sean positivos.

Lo mismo menciona, la psicóloga organizacional, Claudia Vásquez quien afirma que es tiempo de romperá las cadenas de lo negativo. Creer en cadenas de WhatsApp, fake news y estar pendientes de las noticias negativas solo nos hará pensar en que no podemos salir adelante.

“Nuestra forma de visionar el futuro nos dirige a no crear más en estigmas, poner nuestra energía en construir con trabajo y aportar en el nuevas habilidades”, explica.

La experta aconseja emprender nuevos negocios útiles que aporten mejoría en el medio ambiente, salud, economía y más. Además, de levantarnos a diario y repetir: “Esto va a pasar y lo construiré de la mejor manera y sin hacer daño a nadie”, señala.