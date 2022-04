¿En qué casos es mejor no retirarse la mascarilla? Si bien el gobierno ha anunciado que, a partir del 1 de mayo, el uso de la mascarilla facial será opcional en las regiones que han avanzando -de manera considerable- en la vacunación de su población, es importante tomar en cuenta que en algunos casos es mejor no bajar la guardia.

El uso facultativo de mascarilla en espacios públicos se dio a conocer durante una conferencia de prensa que fue encabezada por el primer ministro, Aníbal Torres, el pasado 20 de abril. Se espera que la medida pueda impulsar que en otras regiones, más personas acudan a los vacunatorios.

¿A QUIÉNES SE RECOMIENDA SEGUIR USANDO MASCARILLAS?

El experto en salud pública, Marco Almerí, considera que quienes tengan ciertas condiciones de salud, que se vean vulneradas ante el contagio por COVID-19 o sean inmunodeprimidas, deben seguir usando mascarilla. “Que no sea obligatorio no significa que esté prohibido. A las personas que son vulnerables les recomendaría seguir usando la mascarilla, porque la pandemia continúa, no ha terminado”, indicó a la agencia Andina.

Estos son los grupos de personas que deberían mantener la medida:

Personas con trasplantes o inmunodeprimidas.

Obesos con hipertensión o diabetes.

Diagnosticadas con sida.

Pacientes oncológicos.

Personas con tuberculosis.

Se recomienda a las personas con diabetes que sigan con el uso de mascarillas (Foto: ThinkStock)

¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA QUE NO SEA OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS?

El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, César Munayco, el jueves 21 de abril, anunció que el uso facultativo u opcional de la mascarilla o tapabocas en espacios abiertos será posible desde el 1 de mayo, pero se deben cumplir con los siguientes relacionados al avance de la vacunación contra el COVID-19. Estos son:

Requisitos

80% de los mayores de 60 años cuenten con la tercera dosis

Más del 80% de mayores de 12 años tengan las dos dosis de la vacuna.

¿DÓNDE NO SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS?

Las zonas donde el uso de mascarillas será opcional en exteriores son:

Lima Metropolitana y Callao.

Lima provincia.

Ica.

Áncash.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE LA CARA VACÍA?

Se le llama el síndrome de la cara vacía a una fobia o miedo que se caracteriza por la sensación de inseguridad que se genera en la persona al dejar al descubierto el rostro, en este caso, por dejar de usar mascarillas.

Este problema, también conocido como mask fishing, puede tener dos orígenes diferentes: el miedo a mostrarse a los demás y la fobia a contagiarse. Y es que la mascarilla, al cubrir la mitad del rostro oculta ciertas imperfecciones, como acné, arrugas, lunares, vello facial, brackets y hasta falta de dientes, por ejemplo. El cambio con y sin este objeto de protección personal, en algunos casos puede ser abismal.

Es por ello que, más allá de una cuestión sanitaria, algunas personas prefieren seguir usándola.