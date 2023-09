Un nuevo contenedor de basura se intentó quemar en la intersección de avenida Ricardo Palma con la calle Baltazar Gavilán, en la urbanización El Bosque, en la ciudad de Trujillo. Esto ocurrió la noche del último jueves, pero gracias a la denuncia hecha y la oportuna intervención del personal del Servicio de Gestión Ambiental (Segat) se evitó el deterioro total del artefacto.

“Con este son 13 los contenedores afectados, la mayor parte de ellos han quedado inutilizados. Es algo que no se puede permitir, por su costo”, dijo Gisella León Algarate, gerente del Segat.

La funcionaria llegó hasta el lugar donde ocurrió el último acto vandálico, precisando que estaban pidiendo los videos de las cámaras cercanas para adoptar las acciones legales que correspondan.

“Los contenedores son adquiridos con recursos generados con el pago de los tributos de todos los trujillanos. Esto es reflejo del mal actuar de inadaptados e inescrupulosos que no entienden que con esto no le hacen daño a la gestión sino a la ciudad y a la comunidad en general No se valora el esfuerzo que se hace para eliminar los focos infecciosos para tener limpia a la ciudad y mejorar su ornato”, señaló, pidiendo a la población en general a ayudar a evitar que sigan ocurriendo estos hechos y a denunciarlos al número 974608647.

En la ciudad hay aproximadamente 450 contenedores de residuos domiciliarios, entre los que adquirió la comuna y los donados por empresas privadas.

Contenedores afectados

Los depósitos siniestrados antes, estaban instalados en la urbanización Aranjuez (2) y en las avenidas Húsares de Junín (2) César Vallejo, América Sur (urbanización Los Pinos) y Jesús de Nazaret; también en urbanización Chimú, La Intendencia-El Molino, entre otros, en lugares estratégicos desde donde es más fácil que los carros recolectores recojan su contenido para llevarlos al botadero de El Milagro.

Cada contenedor tiene un costo de poco más de 900 soles y capacidad para 1,100 litros, son de polietileno de alta densidad, con tapa plana y están diseñados para permitir un fácil retiro de su contenido hasta la tolva de un vehículo compactador.