Si en algo coinciden diferentes especialista e investigadores es que los mercados son focos de infección para el nuevo coronavirus que merecen un combate frontal. Para el ingeniero geoespacial Ragi Yaser Burhum Espinoza, no solo basta con atacarlos, sino que el Gobierno necesita poner en práctica algunas adaptaciones.

“Pienso que necesitamos ajustar la estrategia actual a una que sea más guiada por indicadores medidos correctamente”, sostuvo. En entrevista con Correo, el investigador explica una alternativa.

¿Cómo nace el interés en la publicación de su artículo “El martillazo y el huayno”?

La idea del martillazo y el huayno inicia como una necesidad propia de entender qué era lo que estaba pasando en el país. Miraba todos los días las métricas que se publicaban de muertos e infectados por el COVID-19 a nivel nacional, pero personalmente no entendía lo que significaba. Empecé a ver qué estaban haciendo otros países. Nadie hablaba del valor “R” ni de Open Data, y esos fueron los puntos en los que me centré.

¿En qué etapa nos encontramos en el Perú? ¿En el huayno?

Es una pregunta muy difícil, (no puedo) decir si estamos en el huayno o no, porque, normalmente yo esperaría otro tipo de restricciones más relajadas. Digamos, más guiadas por métricas y localizadas, ni siquiera a nivel departamento, sino tal vez a nivel provincia, o mejor aún, por distrito.

Hace tres días la plataforma de Datos Abiertos del Ministerio de Salud publicó el detalle de los infectados por distrito, ¿es un nuevo aporte para los científicos?

Los datos abiertos son un activo estratégico de un gobierno democrático. Lo que hace es abrir las puertas para que investigadores externos puedan analizar esos datos y tendencias, y combinarlos con datos de otras instituciones para generar nuevos reportes, nuevos conocimientos acerca del impacto de la pandemia. No solo en la parte de salud, sino también en una infinidad de áreas.

¿Los datos son más precisos que el mapa de calor de EsSalud?

Es muy distinto al mapa de calor. Todavía en Perú acerca de esta pandemia estamos confundiendo datos operativos con datos estratégicos. Son cosas distintas.

¿Cuál es la diferencia?

Un dato operativo te dice, por ejemplo, por dónde puedes ir y por dónde no ir, en tiempo real. Un dato estratégico te habla de tendencias, si estás llegando a la meta que te has propuesto. Un mapa de calor puede ser las dos cosas, dependiendo cómo se visualiza y el mensaje que puede dar.

¿Los datos serán un aporte valioso?

En los últimos dos o tres días, esos datos han cambiado desde su publicación del viernes, se han modificado alrededor de cuatro o cinco veces. La gente ha encontrado errores en la data, cosas que se podrían mejorar, columnas que podrían tener otra estructura. Todavía estamos tratando de organizarla y limpiarla, para poder hacer un estudio en diferentes áreas.

El 13 de mayo el presidente Martín Vizcarra aseguró que ya llegamos a la cima de contagios, ¿realmente llegamos?

Escuché bastante debate sobre si estamos o no en la meseta. Personalmente, pienso que esa pregunta no es relevante, porque mientras la cifra “R” (El número de reproducción de una enfermedad infecciosa que indica en promedio, cuántas personas van a ser contagiadas por un infectado antes de su recuperación) de contagios sea mayor a 1, siempre vas a tener un aumento de casos. Cuando esa cifra sea menor a 1, vas a tener un descenso. Segundo, cuando tú relajas las restricciones, vas a tener un aumento de contagio.

Sin embargo, cada día se registran más de 4 mil infectados...

En la situación actual, no tengo opinión. Vamos a asumir que estamos en la meseta, en el momento en que relajas las restricciones los casos van a subir. Mientras tengamos las mismas condiciones, los casos seguirán en aumento. Lo que debemos hacer es no concentrarnos si estamos en la meseta o no, porque todavía estamos en una situación en que la cantidad de casos está subiendo. La pregunta real es cuáles son los cambios a las estrategias que estamos usando, qué necesitamos implementar para causar una reducción más agresiva.

Entiendo que no quiera hablar sobre una meseta, pero el ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que es lenta en su descenso...

Es irrelevante (referirse a la meseta). La economía formal, y más la informal, no pueden estar en un período continuo de cuarentena; en realidad no lo está. Es fácil ir a un mercado y puedes ver que la economía informal no resiste más. La gente tiene que vivir de alguna manera, lamentablemente no todos están recibiendo el bono. Esas personas tienen dos opciones: respetar la cuarentena o salir a trabajar.

¿Entonces los casos de contagios seguirán incrementándose?

Para reducir una pandemia te tienes que concentrar en reducir los focos de infección. Cuando tienes un programa de computación lento, lo que haces es atacar el componente que está causando mayor impacto en el sistema, al más grande, y así se optimiza. Tú tienes que hacer lo mismo con esta pandemia.

El Gobierno autorizó que las peluquerías presten servicios a domicilio, ¿subirán los contagios?

Que se va a tener más contacto, que van a haber algunos casos extras por esa situación, seguro que sí, pero eso en comparación con la aglomeración en un mercado, no hay comparación. Te tienes que focalizar en las cosas más importantes. La otra versión es “todos se ponen en una burbuja de plástico y no tienes ningún contacto, no va haber ningún contagio, esto se muere”. Pero no podemos vivir en esa situación por tanto tiempo, no tiene sentido.

¿Funcionará este nuevo martillazo de ampliar la cuarentena?

Pienso que necesitamos ajustar la estrategia actual a una que sea más guiada por indicadores medidos correctamente.

¿De qué forma?

Por ejemplo, si un distrito tiene digamos 100 mil personas y tienes 3 casos confirmados de coronavirus, la pregunta es ¿qué haces en esa situación? La respuesta es muy fácil, no es que vas a encerrar a las 100 mil personas, sino lo que vas a hacer es una estrategia para tener una cuarentena obligatoria para esas tres personas.

Actualmente los contagiados deben cumplir cuarentena obligatoria, ¿no es algo similar?

Sí, pero si es que no estamos fiscalizando eso o no tenemos una estrategia. Ojo que no solo se trata de estas tres personas, sino todas con las que han tenido contacto en los últimos 15 días.

¿Esta propuesta se la hizo al presidente Vizcarra cuando se vieron en el Acuerdo Nacional?

No. Solo hablamos de Open Data e indicadores para tomar decisiones. Algo muy puntual.

Perfil

Ragi Burhum Espinoza es ingeniero geoespacial. Es científico en computación con más de 25 años de experiencia creando sistemas de información geográfica utilizados en todas las organizaciones mundiales que hagan mapeo de cualquier tipo. Actual CEO y co-fundador de AmigoCloud.