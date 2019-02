Reconstrucción: Poca ejecución es por diversos factores

Síguenos en Facebook

Diversas voces han cuestionado el lento avance del proceso de reconstrucción en el norte, tras lo ocurrido en las últimas semanas con las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos de tierras y daños en el sur del país, pero ¿en qué fase nos encontramos realmente?

Tras el fenómeno El Niño costero del 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para fungir como articulador entre el Gobierno, cinco ministerios y más de una decena de autoridades regionales y locales, a fin de llevar adelante un proceso de reparación y prevención de los daños causados; asignándosele un presupuesto general de S/25 mil millones (alrededor de $8 mil millones) hasta el 2021.

Este diario pudo conocer que desde junio del 2017 a la fecha, solo se ha transferido S/8700 millones para la ejecución de más de 6300 intervenciones y la construcción 41 mil viviendas en las 13 regiones afectadas. Es decir, un equivalente a la tercera parte del monto total en dos años.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el fenómeno El Niño costero dejó en el 2017 a más de 285 mil personas damnificadas, 162 fallecidas, 500 heridas y 19 desaparecidas.

EXPLICACIÓN

En diálogo con Correo, Edgar Quispe Remón, director ejecutivo de la ARCC, manifestó que la poca ejecución del presupuesto responde a diferentes factores. El principal de ellos, indicó, se debe a que recién en mayo del año pasado se logró -a través de las facultades legislativas dadas por el Congreso al régimen de Martín Vizcarra- acelerar los procesos para las intervenciones de reconstrucción, al modificarse el marco normativo con que fue concebida la entidad.

Dicho cambio -explicó- entró en vigencia un mes después a través del Decreto Legislativo N° 1354, el cual contempla que las intervenciones puedan iniciarse directamente con la elaboración de expedientes técnicos, sin la necesidad de contar con estudios de preinversión, debido a la necesidad de una normativa especial para un proceso de emergencia.

Según Quispe, esto permitió que la mayoría de transferencias de recursos económicos del Gobierno se dieran en el tercer y cuarto trimestre del 2018, y acortó los procesos para la ejecución de obras.

“¿Por qué no transferimos antes? Porque no teníamos expedientes técnicos. Entonces, el 2018 ha sido un año donde gran parte de nuestro trabajo ha estado abocado a hacer expedientes técnicos y es por eso que hemos transferido esa cantidad de inversión”, indicó.

Precisó que solo en enero último, la ARCC transfirió a las distintas unidades ejecutoras S/3152 millones, que representa el “45% de mi presupuesto del 2019 y en este momento está en plena ejecución”.

“Eso no lo tenía en enero del 2018. Por eso soy bastante optimista”, expresó.

Quispe recalcó que la entidad que preside cerrará este año con un avance del 50% del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, a ejecutarse hasta el año 2021.

“Más allá de entrar a (cada uno de) los sectores, nosotros debemos estar ejecutando un poco más del 50% a finales del 2019. (...) Y puedo detallarte lo que esto significa. En carreteras nacionales vamos a ejecutar el 84% de la meta; en carreteras vecinales, el 50%; en puentes, el 67%; en colegios, centros de establecimientos de salud, el 60%. Claro, hay algunos sectores, como pistas y veredas, que son una gran cantidad, en las que vamos a estar por debajo del 50%, como el 48%”, destacó.

En otro momento, el director ejecutivo sostuvo que su entidad ha planteado un trabajo a través de soluciones integrales, con infraestructura de prevención y una cultura de mantenimiento y conservación en el país.

Esta labor consiste en tres fases: limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, construcción de presas y defensas ribereñas en 19 ríos de la costa, y el componente de viviendas. Sobre este último punto, dijo que al 2018 se construyeron más de 10 mil propiedades, 5 mil se encuentran en ejecución y otras 5 mil iniciarán pronto este proceso.

Quispe señaló que Piura es el principal punto en que se han concentrado los avances por ser “el epicentro de la reconstrucción”.

“No hay provincia que no tenga obra. Piura es emblemática, pero igual venimos trabajando con Lambayeque, con La Libertad, con Áncash”, expresó.

CUESTIONAMIENTO

El informe elaborado por la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción del Congreso, presidida por Karla Schaefer (FP), ha señalado, entre sus conclusiones al 11 de diciembre del 2018, la existencia de un retraso entre las transferencias económicas a los gobiernos regionales y locales, y la eventual convocatoria para la ejecución de las obras.

Al respecto, Quispe indicó que este tipo de demoras son parte del proceso de licitación, por lo que la Autoridad viene trabajando con las autoridades el fortalecimiento de capacidades técnicas y de especialización.

“Desde luego, en el proceso, uno transfiere el día de hoy los recursos y espera que mañana convoquen, pero a veces eso no pasa. Entonces, uno tiene que encontrar dónde están los problemas, los cuellos de botella y rápidamente ayudar a resolverlos”, señaló.

Afirmó que es parte de las labores del Congreso realizar un trabajo político a entidades del Gobierno y recordó que parlamentarios de diversas bancadas, que representan al norte, han acudido junto a él a las zonas donde se llevan a cabo los trabajos de reconstrucción.

“He tenido algunas sesiones donde he convocado a congresistas de la República y les he pedido que me acompañen un día completo a visitar las obras. Hemos partido a las seis de la mañana y hemos terminado a las 9 de la noche. (...) No hay forma de que las 11,800 intervenciones caminen de manera paralela”, refirió.

El referido informe parlamentario también señala que el proceso de reconstrucción se muestra descabezado y con un alto grado de información diferenciada entre la Autoridad, la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esta labor de coordinación y liderazgo recae en la Autoridad. (...) No se puede decir que la información está desperdigada. No, no. La información la centraliza la Autoridad”, respondió.

Finalmente, acerca de los casos de corrupción detectados, como “Los Impostores de la Reconstrucción” y el presunto cobro de cupos a los empresarios para que participen en las licitaciones, puntualizó que “no podemos permitir que recursos públicos puedan tener algún desvío. Ahí somos tajantes, frontales en esa lucha”.

“Nadie tiene por qué pagar un cupo. El empresario que gana una licitación tiene que ganar efectivamente porque tiene méritos, experiencia, equipo técnico, respaldo financiero. Aquí no se puede ganar por otras razones”, recalcó.

CRÍTICA

Por su parte, la legisladora fujimorista destacó que, de acuerdo con la información registrada por su grupo de trabajo, los ministerios de Educación y Salud muestran una ejecución de 0%.

“De los 1044 establecimientos de salud colapsados o afectados, ninguno se ha hecho. En colegios, lo único que se ha ejecutado son montos de 54 millones en compras de aulas prefabricadas, pero de las instituciones afectadas ninguna ha sido construida, especialmente a las que se tiene que reubicar”, aseveró.

Schaefer dijo que el Ministerio de Transportes tampoco muestra una ejecución significativa, y cuestionó la falta de orden en la información que manejan las autoridades sobre el proceso de reconstrucción.

“Tenemos 20 oficios solicitando el plan de trabajo del 2017, 2018 y ya le hemos solicitado dos veces para el 2019. Hasta la fecha no lo mandan. No hay un horizonte claro”, aseguró.

Schaefer consideró que la parte de la rehabilitación de vías debió ser contemplado en la declaratoria de emergencia y no en el proceso de reconstrucción.

“Todo lo que se ha invertido nuevamente está vulnerable con lluvias, Piura ya está anegado”, lamentó.

Reveló que junto a su compañera de bancada Úrsula Letona presentó una iniciativa legislativa para ampliar la Ley N° 30556, que propone agilizar los trámites para obras de construcción en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa.

“Esperemos que el Estado tome esta petición o que, por último, la haga suya”, exhortó.

Entrevista a Quispe Remón

Desde el Senamhi se informó que se prevén lluvias para las próximas semanas, ¿cómo afectará esto el trabajo en el norte?

En general, cada verano llueve en toda la sierra del país, siempre. Esto afecta, desde luego, el desarrollo de muchos caminos vecinales que ahora están en plena ejecución. (...) ¿Qué se hace ahí? Un arreglo contractual con el contratista y se suspende (la obra) en tanto se dé la lluvia para no tener gastos generales, y se reinicia cuando efectivamente pasó todo. Eso es parte de la dinámica general de construcción de obras cada vez que hay periodos de lluvias.

Se ha discutido que la Autoridad asuma un proceso de reconstrucción en el sur, ¿qué opina de esta posibilidad?

Creo que de la experiencia de la reconstrucción y el trabajo en el norte se tiene lecciones positivas. (...) Primero, hoy tenemos un marco normativo ágil para poder responder frente a fenómenos naturales de nivel 4 o 5, que no lo teníamos hasta junio del año pasado. Segundo, recordemos que los procesos de planificación en el norte, la identificación de daños, traslado de esto a un catastro y luego puesto en un plan, nos tomó seis meses. Esa experiencia no la podemos repetir. La identificación de daños, el catastro tiene que hacerse rápidamente. Diría que en un mes podríamos iniciar con los expedientes técnicos y fácilmente estar empezando la ejecución de obras en este año. Hay herramientas que hacen que este proceso del sur pueda ser mucho más rápido a partir de la experiencia ganada en el norte.

¿La institución sí estaría con las capacidades para actuar en el sur?

Desde luego que sí.

En el Congreso se ha planteado citar al premier César Villanueva para explicar el avance de la reconstrucción...

En general, el Congreso tiene toda la prerrogativa y el derecho de plantear que el Ejecutivo explique no solamente el proceso de reconstrucción, sino cualquier cosa que desarrolle en el país. Eso es parte de las facultades que tiene el Congreso. Y siempre la Autoridad, el Premier y el Ejecutivo están dispuestos a poder explicar cada uno de estos detalles. No es que tengamos el gran avance en el 2018, pero lo que tenemos en el 2019 es un año totalmente distinto.

¿Cuál será el impacto en el crecimiento económico de la reconstrucción para este año?

Nosotros, según los estimados de analistas, mínimamente deberíamos contribuir con el 1% en el PBI.

El presidente Vizcarra dijo que para el 2021 tendría finalizada la reconstrucción, ¿esta meta aún se mantiene?

Desde luego. El compromiso del Gobierno es concluir el 100% de las obras de infraestructura pública dañadas por El Niño costero al Bicentenario. Esa es nuestra meta.