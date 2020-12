Ruth Shady, directora del proyecto especial Caral, afirmó que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de mafias de tráfico de terreno que buscan apoderarse de áreas del Patrimonio Mundial, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“ Dicen que nos van a enterrar cinco metros debajo del suelo y, así todavía, descaradamente por teléfono. Entonces, hemos acudido a la Fiscalía, contamos con el apoyo de la fiscal, y hemos acudido a la Policía, pero contamos con ella”, dijo la arqueóloga en diálogo con Cuarto Poder.

Shady afirmó que en reiteradas ocasiones pidió ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP), pero que no le toman importancia y ponen la excusa de que no hay personal, pese a que hace algunos años había resguardo durante las 24 horas.

“Dicen que nos van a enterrar 5 metros bajo el suelo”: Ruth Shady reclama ayuda de la Policía

“Cuando uno acude a ellos, lo primero que nos dicen es que no somos su prioridad. No es su prioridad proteger el patrimonio arqueológico en estos momentos . Eso nos ha dicho la Policía de Supe y no tenemos quién nos apoye. Luego, dijeron que no tenían gente y cuando fuimos con la fiscal a tratar de sacar, porque habían puesto unas casuchas para asaltar posesión, la Policía dijo que tenía que haber un accidente y no contaban con personal. O sea, como que no quieren meterse en el tema”, expresó.

“Ahora dicen que no tienen personal, que van a ir motorizados de vez en cuando. El único motorizado que ha llegado ha sido hace siete días, dio una vuelta y se fue. Yo me pregunto: ¿No tienen interés en la vida humana? ”, añadió.

INVASIONES

La arqueóloga cuenta que una familia viene reclamando terrenos en Caral y que han construido pequeñas casas y sembrado árboles, pese a que está prohibido. Reclama que no pueden sacarlos porque no tienen la ayuda policial.

“ Si a nosotros nos matan, va a ser responsabilidad de las autoridades , no estamos frente a cualquier gente. En una ocasión han hecho un féretro y han puesto mi nombre y con el féretro esta familia ha marchado por el valle”, indicó.

