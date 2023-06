Para evitar el quiebre de un 10% de salones de belleza en el país, la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB) pidió que den luz verde al proyecto sobre la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 8% a las microempresas de este rubro, tal como se hizo con los restaurantes y hoteles.

La iniciativa Nº 4450/2022-CR fue presentada el 10 de marzo de 2023 y se encuentra en la Comisión de Economía del Congreso. En ella se propone dictar medidas tributarias y comerciales que fortalezcan el emprendimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes) del rubro de belleza hasta el 31 de diciembre de 2025.

Al respecto, Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB), detalló que antes de pandemia (2019) había 90,000 salones formales en el Perú, pero la crisis del COVID-19, luego la inestabilidad social-política-económica provocó que esa cifra retrocediera a 50,096.

Además, mencionó que un 30% de mypes de los salones de belleza han migrado del Régimen Especial de Renta (RER) al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) por la situación económica.

“Es que no pueden sostenerse más por sus ingresos bajos y prefieren pagar la cuota de S/ 50 si es que llegan al tope de S/ 8,000 mensual”, expresó.

Igualmente, Antezana señaló que la mayor parte de las ganancias de los salones de belleza se van en el pago de alquiler, que representa cerca del 40% de sus gastos. Precisó que arrendar un local pequeño cuesta aproximadamente entre US$ 500 y US$ 700 mensuales, mientras que uno más grande, de seis sillones, oscila en US$ 1,000 o US$ 2,000.

“Seguimos siendo uno de los rubros más golpeados en el Perú y las autoridades no nos han brindado una ayuda como nos merecemos, por ejemplo, muy pocos accedieron a Reactiva Perú y los que quedamos fuera tuvimos que recurrir a préstamos informales. Ya es hora que tomen cartas en el asunto para poder reactivarnos como se debe”, dijo la microempresaria.

En ese sentido, Antezana exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a pronunciarse para que el predictamen puedan seguir su curso de manera más rápida.

Por su parte, Ana María Choqueuanca, presidenta de la Sociedad de Pymes del Perú, resaltó que en países como Chile, Brasil, Colombia y otros en Europa se le redujo el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) a las peluquerías y tuvieron excelentes resultados.

“De otorgarnos la reducción, incentivará la inversión privada y fomentará la formalización e incremento del empleo”, sostuvo.